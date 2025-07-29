iCAR adım adım Türkiye'ye geliyor! 1 Ağustos'ta tanıtılıyor...

Çin’in otomotiv alanındaki ihracat lideri Chery ve SmartMi Tech işbirliğiyle ortaya çıkan iCAR, yepyeni SUV modelinin örtüsünü kaldırmak için gün sayıyor. Markanın yeni orta-büyük SUV’u, 1 Ağustos'ta Orta Doğu Marka Gecesi'nde AiMOGA AI robotuyla birlikte tanıtılacak.

Bu gelişme çıktığı günden bu yana heyecan yaratan iCAR V23 modelinin de Türkiye'ye gelişini hızlandırabilir. Büyüme stratejisi kapsamında Türkiye'ye yeniden giriş yapan Chery'nin bu gelişme ile V23 modelini daha kısa sürede satışa sunması mümkün.

Çin merkezli otomotiv üreticisi Chery ve SmartMi Tech ortaklığıyla geliştirilen iCAR markası, yeni orta-büyük sınıf SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Araç, 1 Ağustos’ta Dubai’de düzenlenecek “Orta Doğu Marka Gecesi” etkinliğinde, şirketin geliştirdiği yapay zekâ robotu AiMOGA ile birlikte kamuoyuna sunulacak.

iCAR tarafından kısa süre önce yayımlanan tanıtım görsellerine göre, yeni SUV modeli kutu formunda bir tasarıma sahip. Modelin keskin hatları ve retro çizgilere dayanan dış görünüşü, güncel araç tasarım yaklaşımlarıyla bir araya getirilmiş. Şirketin “J-Style” kategorisinde yer alacak olan bu yeni SUV, iCAR’ın ürün gamında ilk kez bu segmentte yer alacak bir model olarak öne çıkıyor.

Yeni SUV’un, farklı coğrafi koşullara ve kullanıcı senaryolarına göre uyarlanabilir bir platform üzerinde geliştirildiği belirtiliyor.

Bu platform, çeşitli sürüş sistemlerine ve elektrikli güç aktarma çözümlerine uygun şekilde tasarlandı.

Ayrıca, menzil uzatma sistemine sahip olacak modelin, özellikle yüksek sıcaklıkların yoğun olduğu bölgelerde karşılaşılan menzil kısıtlarını azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Orta Doğu başta olmak üzere bazı bölgelerde orta-büyük SUV sınıfı araçlar, hem aile kullanımı hem de arazi sürüşü açısından yaygın bir tercih olmaya devam ediyor.

Yeni modelin bu kapsamda farklı sürüş koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandığı ve kullanıcı alışkanlıklarına yanıt verecek teknik çözümler içerdiği bildiriliyor.