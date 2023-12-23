İçi 'oturma odası' gibi tasarlanan model geliyor: Şubat 2024'te tanıtılacak

Yayınlanma: 23.12.2023 - 13:59

Güncelleme: 23.12.2023 - 13:59

Lancia, ileriye dönük tüm modellerinde yer alacak ve Şubat 2024'te Milano'da tanıtılacak olan Ypsilon süpermini ile ilk kez görücüye çıkacak olan yeni bilgi teknolojisini paylaştı.

Yeni Lancia Ypsilon, Vauxhall Corsa ve Peugeot 208'in en son kardeş otomobili, ancak altındaki CMP platformu ve üç otomobilin oranları aynı olacak olsa da Lancia, eserini bazı benzersiz dokunuşlarla ayırt etmeyi umuyor.

BİLGİ EĞLENCE SİSTEMİ

Bunların arasında markanın 'Sound Air Light Augmentation' anlamına gelen S.A.L.A bilgi-eğlence sistemi de yer alacak. Tamamen kişiselleştirilebilir, widget tabanlı bu sistem iki HD ekran kullanıyor ve Lancia'ya göre ana ekran 'Ses, Hava ve Işık' ya da bizim deyimimizle radyo, klima kontrolleri ve aydınlatma ayarları için merkezi bir kontrol paneli görevi görüyor.

İtalyancada 'sala' kelimesi oturma odası anlamına geliyor ve Lancia'nın iddiasına göre bu yeni teknoloji müşterilerin "nereye giderlerse gitsinler kendilerini evlerinde hissetmelerini" sağlayacak. Tam olarak nasıl olduğunu Lancia CEO'su Luca Napolitano şu sözlerler açıkladı:

"S.A.L.A sürücünün ve yolcunun sadece bir düğmeye dokunarak veya sesleriyle araç içi ortamı uyarlamalarını sağlıyor."

YENİ DAİRESEL PLATFORM

Bahsettiği düğmenin Lancia'nın Ypsilon'un gösterge paneline yerleştirdiği parlayan küre olduğunu varsayılıyor. Ayırıca mavi ışığın animasyonlu ve/veya sesli komutlara tepki verecek şekilde tasarlanmış olabileceği de düşünülüyor.

Modele ait yayımlanan önceki görüntülerde, muhtemelen bir kablosuz şarj pedi içeren merkezi dokunmatik ekranın altındaki benzersiz dairesel bir platforma odaklanmıştı. 1906 adet üretilecek olan Ypsilon Cassina'nın sınırlı sayıdaki ilk versiyonu ise önümüzdeki yıl tüm ürün gamıyla birlikte tanıtılacak.

Autoexpress'in dışarıda test aşamasında olan bir prototipi görüntülemeyi başarması ile yeni Ypsilon'un Jeep Avenger ve Fiat 600'e benzer bir dizi fiziksel düğmeye sahip olacağı da ortaya çıktı. Ayrıca bazı ayırt edici bronz süslemeler ve art deco esintili koltuk döşemeleri de fark edildi. Lancia'nın bahsettiği iki büyük ekran da görüntülendi. Bunların Corsa'da bulunan yedi inçlik dijital sürücü ekranı ve 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran ile aynı olması bekleniyor.

Görünüşe göre Ypsilon, süpermini sınıfına bazı yüksek tasarım ve lüks özellikler getirecek ve bu da onu 2024 yılında gelecek olan yeni MINI Cooper Electric ile doğrudan rekabete sokacak.

Yeni Lancia Ypsilon, Peugeot 208 ve Corsa ile aynı temelleri paylaşacak. Hem benzinli hem de tamamen elektrikli güç aktarım seçenekleri ile sunulacak ve tamamen elektrikli modeller söz konusu olduğunda, muhtemelen kullandıkları 54kWh batarya ile 400 kilometreye kadar menzile sahip olan diğer e-CMP ürünleriyle teknik özellikleri paylaşacak. Bunun ötesinde, yanmalı modellerin de güç aktarma organlarını Peugeot ve Corsa ile paylaşması bekleniyor.