Rusya'nın 'Tesla katili' alay konusu oldu: 'Cadılar bayramı ekmek kamyonu'

Yayınlanma: 22.12.2023 - 18:08

Güncelleme: 22.12.2023 - 18:08

Uluslararası alanda Rusya'ya uygulanan oldukça ağır yaptırımların bir yan ürünü olduğu düşünülen araç sıradışı tasarımı ile bir hayli ilginç bulundu. Siyasi açıdan da dalga geçenlerin bir kısmının da kullandıkları dil nedeniyle Ukraynalı olduğu görülse de tasarımı görenlerin pek çok kişinin eğlenceli yorum ve komik paylaşımları ortaya çıktı.

İşte onlardan bazıları:

"Öldür beni"

"Korkuyor"

''Cadılar bayramı için ekmek minibüsü gibi giyinmiş bir balığa benziyor.''

''Otomobilin son versiyonunun 2025 yılında üretime girdiğinde 'büyük dört tekerlekli bisiklet' olarak sınıflandırılacağı iddia ediliyor.''

''Ama vay be, bunun konsept olarak bile iyi göründüğünü kim düşündü?''

''Bana 500 mil menzili olduğunu ve sadece bir Pentium III ve eski bir kapalı devre güvenlik kamerası kullanarak kendi kendini sürebileceğini söyleseniz bile, Amber 'hayır teşekkürler, ben istemiyorum'un görsel tanımıdır.''

''Eminim daha çirkin arabalar da olmuştur ama bu şeyi kullanma fikri beni üzüyor''

''Eğer bir Volkswagen Golf'ün %70 oranında eriyerek Power Wheels'e dönüşmesi halinde nasıl görüneceğini merak ettiyseniz, bugün şanslı gününüzdesiniz.''