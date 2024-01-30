İkinci el araçlar galerilerde yüzde 20 daha ucuz! Araç sahipleri şanslarını deniyor...

Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:34

Güncelleme: 30.01.2024 - 15:34

İkinci el otomobil satışlarında fiyat dengesi oluşturmak zorlaştı. Son dönemde bireysel satıcılar ile oto galerilerdeki fiyat farklılıkları dikkat çekiyor. Bireysel satıcıların belirledikleri fiyatlar ile oto galeride belirlenen fiyatlar arasında yüzde 20’lik fark oluştu. Şahıstan alınacak ikinci el otomobiller oto galerilere göre daha pahalıya satın alınıyor.

Geçtiğimiz yıl ikinci el otomobil fiyatlarına getirilen düzenlemelerle ikinci el otomobil piyasasında bir fiyat istikrarı yakalanmıştı. Fakat yılbaşından sonra bu istikrar tekrar bozulmaya başladı. Oto galericiler fiyatlarını güncelleyip araç fiyatlarını geri çekerken, bireysel satıcılar fiyatları yüksek tutmaya devam etti. Aynı model iki araç galeri ve bireysel satıcılar arasında karşılaştırıldığında yüzde 20 oranında fiyat farkları gözlemleniyor.

'FİYATLARI PİYASAYA GÖRE BELİRLEMİYORLAR'

Oto galericilerin ikinci el otomobil piyasasında fiyatlarını güncellediğini belirten oto galeri esnafı Gökhan Ardeşen, “Galeriler bu piyasaya çok hâkim, sonuçta araç alım satım işi yapıyoruz. Bir aracın değerini çok iyi biliyoruz. Bir aracın piyasa değerini emsalleriyle karşılaştırıp en uygunun piyasa değerini belirleyeceğini bildiği için buna göre fiyat belirliyorlar. Fakat araç sahipleri böyle değil, kendi araçlarını çok değerli gördükleri için başka araçları araştırıp kendi araçlarını daha temiz bulup fiyatı farklı yazıyorlar. Fakat baktığımızda iki araçta aynı model aynı kilometrede ama kişilerin kendi inisiyatiflerine göre belirledikleri fiyatlar yüzünden fiyat istikrarsızlığı oluşuyor” dedi.

Galericilerde bulunan otomobillerin bireysel satıcılara göre daha uygun kaldığını belirten Ardeşen, “Şu anda galericilerde fiyatlar daha uygun. Çünkü biz aracın değerini yeni fiyat düzenini bildiğimiz için fiyatlarımızı hemen düzeltiyoruz. Bir aracın piyasa değeri neyse biz onu yazıyoruz'' ifadelerini kullandı. Ardından şöyle konuştu:

''Biniciler için bu durum böyle değil. Biniciler ilan verecekleri zaman en yüksek fiyatlı araca bakıp bir fiyat belirliyor. Yani aslında piyasaya uymuyorlar. Bu yüzden biniciler galericilere göre fiyatları daha yüksek tutuyorlar. Şuanda galeride satılan ikinci el otomobiller daha uygun. Bazı biniciler ilan verirken diğer araçların ne kadar edeceği ne kadar teklif geleceğini araştırmak için de yapabiliyor. Bir galerici asla satamayacağını bildiği bir ilan vermez çünkü bunun için de bir para vermek zorundayız. Fakat binicilerde bu aynı değil sırf denemek görmek için fiyat almak için ilan verebiliyorlar. Şu anda fiyat aralığı bireysel satıcılara göre yüzde 10-20 arasında değişiyor.”

Ardeşen, ikinci el otomobil piyasasını ise şu sözlerler değerlendirdi:

“Piyasa yılbaşından önceki son 3 aya kadar düşüşteydi. Yılbaşından sonra yüzde 10 hareketlilik arttı. Şu anda ikinci el otomobil fiyatları stabil, ne yükseliyor ne azalıyor. Bundan sonrada umarız bu şekilde devam eder. Fiyatların belli seviyede durması çok önemli.”

'FİYATLARI GÜNCELLEMEK...'

Fiyatların güncellenmesinin piyasayı düzelteceğini belirten oto galerici Yavuz Çiftçi de “İkinci el otomobil piyasasında galericiler tarafından fiyat güncellemesi gerçekleşirken bireysel satıcılarda halen bir güncelleme yapılmıyor. Araç binicileri şu anda fiyatları kendi işlerine geldikleri gibi belirliyorlar. Şu an biniciden satılan ikinci el otomobillerin fiyatları normal fiyatların çok üstünde'' diyerek sözlerini şu şekilde noktaladı:

''Baktığımızda şu anda galericilerde satılan ikinci el otomobil fiyatları uygun kalıyor. Bunun nedeni biz galericiler bu işin ticaretini yapıyoruz. Evet geçtiğimiz yıllarda araç fiyatları çok yükseldi sonrasında bir düzenleme yapıldı ve fiyatlar geriledi. Bizde bu işin ticaretini yaptığımız için araçların piyasa değerini biliyoruz ve ilanlarımızı buna göre güncelliyoruz. Fakat biniciler birinci elden direk araç satan veya ilan verip araç satanlar bu güncellemelere pek uymuyorlar. İlan verecekleri zaman en yüksek araca bakıp benim aracım daha temiz bu kadar olur deyip kendilerince fiyat belirliyorlar. Sonuçta galericiler ticaret yapıyor bu ticaretin dönmesi içinde güncel rakamları kullanmamız gerekir bizde bunu yapıyoruz.”