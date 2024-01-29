Yeni Skoda Scala satışa sunuldu: 3 silindirli daha verimli motor...

Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:52

Güncelleme: 29.01.2024 - 16:29

Skoda Fabia'nın büyük kardeşine aşina olmayanlar için Scala, markanın Ford Focus, Kia Ceed ve Opel Astra gibi rakipleri arasında C segmentinde yer alıyor. Güncellenmiş modelin SE, SE L ve Monte Carlo olmak üzere üç donanım seviyesi bulunuyor.

Giriş seviyesi SE otomobiller, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özellikli 8,25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, 8 inç dijital sürücü ekranı, dört USB-C şarj portu, arka park sensörleri, 16 inç alaşım jantlar, çift bölgeli klima kontrolü ve tam LED farlar dahil olmak üzere fiyatına göre oldukça uzun bir donanım listesine sahip.

Sürücü kapısına gizlenmiş bir şemsiye ve yakıt doldurma kapağına gizlenmiş bir buz kazıyıcı da dahil olmak üzere Skoda'nın imzası niteliğindeki "Simply Clever" özelliklerinden bazıları da var.

Baz modelin 1.800 sterlin üzerinde SE L donanımında ise 10,25 inç sanal kokpit sürücü ekranı, daha büyük 9,2 inç dokunmatik ekran, 17 inç alaşımlar, arka gizlilik camı, krom pencere çevreleri, arka orta kol dayama ve bazı ambiyans aydınlatmaları ekleniyor.

Monte Carlo donanımına yükseltmekse İngiltere'de ekstra 3 bin 900 sterlin tutuyor, ancak karşılığında Scala 18 inç elmas kesim alaşım jantlar, siyah radyatör ızgarası, kapı aynaları ve bagaj kapağındaki yazılar sayesinde daha sportif bir görünüm kazanıyor. Spor şasi kontrolü ile sürüş modu seçimi de standart ve adaptif amortisörler için farklı ayarlar içerir. Viraj alma fonksiyonlu Matrix LED farlar, panoramik sunroof, geri görüş kamerası ve genişletilmiş cam bagaj kapağı da standart olarak sunuluyor.

SKODA SCALA MOTORLARI

Scala, yakın zamanda güncellenen Skoda Kamiq SUV ile aynı üç motor seçeneğiyle sunuluyor. SE donanımındaki en temel Scala, 95 hp güç üreten ve beş ileri manuel şanzımanla eşleştirilen 1.5 litrelik üç silindirli TSI benzinli motor kullanıyor.

Ancak SE alıcıları, SE L ve Monte Carlo modellerinde standart olarak sunulan aynı motorun 115 hp'lik versiyonuna terfi edebiliyor. Daha güçlü olan motor altı ileri manuel şanzımana sahip veya isteğe bağlı olarak yedi ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştirilebiliyor.

Scala'da bulunan en güçlü motor, VW Grubu'nun 1,5 litrelik dört silindirli 150 hp'lik benzinli motorudur. Yine bu motoru kullanan Scala modelleri standart altı ileri manuel ya da yedi ileri otomatik vites kutusuyla alınabiliyor.

Scala'nın hafif hibrit bir kurulum da dahil olmak üzere herhangi bir elektrifikasyon biçimi sunmuyor. Skoda, ürün gamının çoğunda kullanılan üç silindirli motorun artık daha verimli olduğunu iddia etse de bu karar muhtemelen Scala'nın fiyatını düşük tutmaya yardımcı olacaktır.

TASARIM VE İÇ MEKÂN

Skoda Scala'daki stil değişiklikleri, ön ve arka tamponlarda yapılan ince ayarlar, yeni ön ızgara tasarımı ve daha ince farlardan oluşuyor.

Scala'nın pratik özellikleri arasında ön koltuk arkalıklarında akıllı telefon cepleri, bagaj filesi paketi ve bagajda 12 voltluk soket yer alıyor.

SODA SCALA FİYATI

Skoda Scala'nın başlangıç fiyatı ise İngiltere'de 22 bin 95 sterlin başlıyor.

Skoda Scala Türkiye'de Elite donanım seviyesi ile 1.0 TSI 110 beygirlik motoru ve DSG şanzıman seçeneği ile 1 milyon 249 bin 900 TL'ye satışa sunuluyor.

Skoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1 milyon 399 bin 900 TL, Skoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG ise 1 milyon 499 bin 900 TL.