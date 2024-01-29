Arabalar büyüyor, yollara ve park yerlerine sığmıyor! 'Reform yapılmazsa...'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 18:02

Güncelleme: 29.01.2024 - 18:03

Küresel SUV çılgınlığı hiçbir azalma belirtisi göstermiyor ve popülaritesi giderek artıyor. Ancak bu devasa savaş arabaları sadece pazar hakimiyetiyle yetinmiyor, boyutları da balonlaşıyor. Bu durum Kuzey Amerika'da pek dikkat çekmese de dünyanın diğer bölgelerinde farklı bir tartışmaya yol açıyor.

Sokakların şerit şerit uzandığı ve park etmenin bir Tetris oyununa dönüştüğü yoğun Avrupa kentlerinde SUV'lerin büyüyen boyutları sürtüşmelere ve sorunlara neden oluyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma ilginç bir bilgiyi ortaya çıkardı. Avrupa'daki yeni binek araçların genişliği ortalama olarak her iki yılda bir 1 santimetre artıyor ve diğer yol kullanıcıları tarafından kullanılabilecek alanlara işgal ediyor.

HER YIL ARAÇLAR BÜYÜYOR

Uzmanlar, AB'nin düzenleyici müdahalesi olmadan bu eğilimin devam edebileceği ve yayalar ve bisikletliler için giderek daha kalabalık ve tehlikeli koşullara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Şu anda Avrupa Birliği'nde tüm araçlar için izin verilen azami genişlik 255 cm'dir. Bu yasa 90'lı yılların ortalarında otobüs ve kamyonların boyutlarını sınırlamak amacıyla çıkarılmıştır. Bugün ise otomobil üreticilerinin Avrupa yolları için çok büyük olan ve standart kamusal park alanına sığmayan SUV ve pikaplar üretmeleri için bir boşluk olarak işlev görüyor.

Transport and Environment (T&E) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, AB'deki yeni otomobillerin ortalama genişliği 2001 yılından bu yana yıllık ortalama 0,5 cm artarak 180 cm'yi aştı. T&E raporunun yazarı James Nix The Guardian'a şöyle konuştu:

"Bu kulağa çok büyük bir rakam gibi gelmeyebilir. Ancak gerçek şu ki eğer bir reform yapılmazsa büyük lüks SUV ve pikaplardan oluşan bir grup, kamyon ve otobüsler kadar geniş olacak."

PARK YERLERİ STANDARDI

Dar yollar Avrupa'da sıkça rastlanan bir durum ve cadde üstü parklar da işleri kolaylaştırmıyor. Çoğu durumda, park yerleri 180 cm genişliğe kadar olan araçlar için tasarlanmıştır. Bu da bugün piyasadaki yeni otomobillerin yaklaşık yarısının bu yerlere rahatça sığmayacağı anlamına geliyor.

Şu anda satışta olan çoğu büyük SUV 2.000 mm'den daha geniş. Bu modeller Paris, Londra ve Berlin gibi Avrupa şehirlerindeki birçok yolla uyumlu değiller.

Rapor, kanun koyucuların kamusal alanı "daha fazla işgalden" korumak için binek araçların ve LCV'lerin maksimum boyutlarını gözden geçirmelerini önermektedir. Araç boyutu ve özellikle de yüksekliği yol güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. Belçika'daki Vias Enstitüsü tarafından 2017-2021 yılları arasında yürütülen bir araştırmaya göre, bir aracın kaputunun 10 cm (3,9 inç) yükseltilmesi, yayalar ve bisikletlilerle çarpışmalarda ölüm riskini yüzde 30 oranında artırıyor.

FRANSA'DA ÖNLEMLER BAŞLADI

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi bu konuyu 2024 yılının başlarında ele almaya hazırlanıyor. Fransa halihazırda daha ağır araçların kullanımını caydırmak için bir program uygulamakta. Paris ve Lyon kentleri önümüzdeki aylarda daha büyük ve daha ağır araçlar için daha yüksek park ücretleri uygulamayı düşünüyor. Paris'te büyük araçlardan daha fazla park ücreti alınması için 4 Şubat'ta referandum yapılacağı da daha önce açıklanmıştı.