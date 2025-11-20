İkinci el otoda dikkat edilmesi gerekenler sıralandı

VavaCars, ikinci el araç alımında karşılaşılan başlıca risklere dikkati çekerek, tüketicilere güvenli alışveriş için temel kontrolleri yapmaları önerisinde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ikinci el araç pazarı 2025'in 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüdü. Pazarın genişlemesiyle birlikte tüketicilerin güven, şeffaflık ve kalite beklentileri de artış gösteriyor. VavaCars, bu dönemde artan risklere karşı tüketicileri uyarıyor.

EN ÇOK KARŞILAŞILAN RİSKLER

İkinci el araç alım sürecinde tüketicilerin en sık karşılaştığı risklerin başında kilometre düşürme, gizlenmiş hasar ve tramer kaydı ile ilgili belirsizlikler geliyor. Bazı araçlar daha az kullanılmış gibi göstermek amacıyla kilometre manipülasyonuna maruz kalırken, hasarlı parçalar makyajlanarak aracın hatasız olduğu izlenimi yaratılabiliyor.

Sigorta dosyası kapanmadığında hasar bilgileri tramer sistemine geç düşebiliyor ve bu da alıcıları yanıltabiliyor. Bunun yanında ilanda belirtilen donanım ve paket bilgilerinin araçla birebir uyuşmaması, hatta bazı durumlarda hasarlı veya çalıntı araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek 'change' araç olarak piyasaya sürülmesi riskler yaratıyor.

Orijinal gibi sunulan ancak çıkma veya yan sanayi olan parçalar da uzun vadede yüksek maliyetli sorunlara yol açabildiği için tüm bu unsurların dikkatle değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

EN BASİT KONTROL YÖNTEMİ

VavaCars, tüketicilerin ikinci el araç alımında karşılaşabilecekleri risklerden korunabilmesi için bazı temel kontrollerin mutlaka yapılmasını öneriyor. Araç satın almadan önce Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) üzerinden geçmiş kayıtların detaylı biçimde incelenmesi, muayene geçmişi ve kilometre tutarlılığının kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Ayrıca, aracı güvenilir ve yetkin bir merkezde kapsamlı bir ekspertizden geçirmek, olası sorunların erken tespit edilmesini sağlayarak satın alma sürecini daha şeffaf ve güvenli hale getiriyor.