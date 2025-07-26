İkinci el otomobil satış verileri paylaşıldı: Son 6 aya göre büyük düşüş

Yapılan açıklamaya göre, 2025'in ilk yarısında gerçekleşen toplam ikinci el otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artış gösterdi. Aynı dönemde sıfır otomobil satışlarında ise 2024'ün ilk yarısına göre yüzde 17,3 oranında yükseliş kaydedildi.

Buna karşılık, 2025'in Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen toplam ikinci el araç satışları, 2024'ün ikinci yarısıyla karşılaştırıldığında yüzde 10,3 oranında geriledi. Aynı dönemde gerçekleşen toplam sıfır otomobil satışları da 2024'ün ikinci yarısıyla benzer seviyelerde seyretti.

Yılın ilk iki ayındaki duraklamanın ardından ikinci el araç fiyatları yükseliş trendini yakaladı ve art arda dört ay boyunca yükselmeye devam etti. Söz konusu dönemde ikinci el araçlarda yüzde 7,8 artış yaşandı.

TÜRK LİRASI'NDA DÜŞÜŞ

Aynı dönemde döviz kurundaki hareketlilik de dikkati çekti. 2025'in ilk altı ayında dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 12,7 değer kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, 2025'in ilk 6 ayında otomotiv pazarında, hem makroekonomik etkiler hem de tüketici davranışlarındaki değişimle şekillenen çift yönlü bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Durağan geçen birinci çeyreğin ardından ikinci çeyrekte fiyat ve talep açısından yükseliş gözlemlendiğini aktaran Gözelekli, şunları kaydetti:

'’İkinci el araç satışları 2024'ün ilk altı ayına göre yüzde 7,8 artarken, 2024'ün ikinci yarısına kıyasla yüzde 10,3 düşüş gösterdi. Özellikle faiz oranları, krediye erişim koşulları ve ekonomik beklentiler gibi faktörler tüketicilerin alım kararlarını doğrudan etkiliyor. Yılın kalanında bu ivmenin devamıyla birlikte yılı yüzde 4-5 büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz.'’