İkinci el otomobilde fiyat artışı seriye bağladı: Yüzde 7,9'a ulaştı!

Çevrimiçi ikinci el araç platformu VavaCars, yapay zekayla geliştirdiği 'VavaAI Fiyat Endeksi'nin haziran ayı sonuçlarını yayımladı.

'VavaAI Fiyat Endeksi Haziran 2025' raporunun sonuçlarına göre, yılın ilk iki ayında yaşanan durgunluktan sonra ikinci el araç fiyatları, 4 ay üst üste yükseliş gösterdi. Martta yüzde 2,5, nisanda yüzde 1,7, mayısta yüzde 2,5 oranında fiyat artışları yaşandı. Yılın ilk yarısının sona erdiği haziranda ise fiyatlar yüzde 1,7 arttı.

Yılın ilk yarısında, ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 7,9 yükseldi. 2025'in ilk 5 ayında ikinci el otomobil ve hafif ticari araçların toplam satışı ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 arttı. Özellikle, 0 araçların alım gücünü zorlaması karşısında ikinci el araçlara talep yükseldi.

BİR YILDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Raporda, enflasyon, döviz kurları ve ikinci el araç fiyatlarında bir yıl içinde gerçekleşen değişim oranlarına da yer verildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir yıl içinde toplam enflasyon artışı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Son 12 ayda ikinci el araç fiyatları ise yüzde 20,5 oranında artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, Euro kurundaki yükselişin 0 araç fiyatlarını yukarı yönlü etkilediği göz önüne alındığında, benzer bir etkinin zamanla ikinci el araç piyasasına da yansımasının beklendiğini belirtti.