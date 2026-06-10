İkinci el otomobilde o segmentte fiyatlar düştü...

VavaCars tarafından yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan 'VavaAI Fiyat Endeksi'nin Mayıs 2026 sonuçları açıklandı. Kamuya açık verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan rapora göre, ikinci el otomobil piyasasında son aylarda gözlemlenen kontrollü fiyat seyri mayıs ayında da devam etti.

İLK 5 AYDA KURLARLA YAKIN KORELASYON

Ocak ayında başlayan fiyat artış trendinin kademeli ve sınırlı kalması, piyasada ani hareketler yerine istikrarlı bir zemin oluşturdu. Yılın ilk beş ayındaki toplam fiyat artışı yüzde 4,2 seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde doların yüzde 6,5, Euro'nun ise yüzde 5,6 artış göstermesi, ikinci el araç fiyatlarındaki yükseliş ile döviz kurları arasında yakın bir korelasyon olduğunu ortaya koydu.

A SEGMENTİNDE DÜŞÜŞ, KİLOMETREDE YATAY SEYİR

Segment bazlı incelemelerde, fiyat hareketlerinin pazarın büyük bölümünde yataya yakın bir eğilim gösterdiği belirlendi:

A Segmenti: Diğer gruplardan ayrışarak fiyatlarında düşüş yaşanan tek segment oldu. Bu durum, daha erişilebilir fiyat seviyesindeki araçları arayan tüketiciler için önemli bir fırsat alanı yarattı.

Diğer gruplardan ayrışarak fiyatlarında düşüş yaşanan tek segment oldu. Bu durum, daha erişilebilir fiyat seviyesindeki araçları arayan tüketiciler için önemli bir fırsat alanı yarattı. Kilometre Kırılımı: 40.000 - 80.000 kilometre aralığındaki araçlarda artış, diğer kilometre gruplarına göre bir miktar daha yüksek olsa da bu yükseliş yüzde 1'in altında kaldı. Farklı kilometre gruplarında fiyat hareketlerinin kısıtlı kalması, pazardaki dengeli gidişatın genele yayıldığını gösterdi.

SON 1 YILLIK TABLO: FİYATLAR ENFLASYONUN GERİSİNDE

Mayıs 2025 ile Mayıs 2026 arasındaki 12 aylık döneme bakıldığında, ikinci el araç fiyatlarındaki artışın enflasyonun oldukça altında kaldığı ve kurlarla benzer bir grafik çizdiği gözlemlendi.

Gösterge Yıllık Değişim (Mayıs 2025 - Mayıs 2026) İkinci El Araç Fiyatları %16,0 Dolar Kuru %16,8 Euro Kuru %19,9 Enflasyon %32,6

"PAZARDA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK GÜÇLENDİ"

Araştırma verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, fiyatlardaki kontrollü gidişatın tüketiciler açısından olumlu bir tablo sunduğunu vurguladı.

Son 12 ayda endeksteki artışın döviz kurlarıyla paralel ilerlemesinin piyasadaki öngörülebilirliğe işaret ettiğini belirten Gözelekli, şunları kaydetti:

"Fiyatlardaki sınırlı hareketin tüketici beklentileriyle uyumlu seyretmesi, ikinci el araç piyasasındaki bu dengeli görünümü güçlendiriyor. Önümüzdeki dönemde jeopolitik gelişmeler, talep koşulları, finansmana erişim ve mevsimsel hareketlilik fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek."