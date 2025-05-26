İkinci el piyasasında bayram hareketliliği

Aynı dönemde ikinci el piyasasında da yaklaşık 700 bin adetlik satış gerçekleşti. Tüketicilerin, fiyatların mevcut seviyelerden daha da gerilemeyeceğini düşünmesiyle birlikte talep artışı dikkat çekiyor. Bayram öncesinde hızlanan bu hareketlilikte, sıfır kilometre araçlardaki artan fiyatların ve döviz kurundaki yükselişin ikinci el fiyatlarına henüz tam olarak yansımamış olması da etkili oluyor. Bu durum, ikinci el araçları cazip bir alternatif haline getiriyor.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Geçmişte yatırım aracı olarak görülen ikinci el otomobiller, bugün tamamen bir ihtiyaç doğrultusunda satın alınıyor. Tüketiciler artık bu hesapla hareket ediyor. Özellikle yılbaşından bu yana döviz kurundaki artışın ikinci ele yansımamış olması, ikinci el otomobili cazip kıldı. Bu tablo, talebin yaz döneminde daha da artacağını gösteriyor.”

İKİNCİ EL ARTIK YATIRIM DEĞİL İHTİYAÇ ARACI

Yılbaşında toplam satılık otomobil, SUV ve hafif ticari araç sayısı 1 milyonun üzerindeyken bugün bu rakam 750 bin seviyelerine gerilemiş durumda. Bu da pazarda önemli bir satış gerçekleştiğini ve alınan araçların çoğunlukla nihai tüketiciler tarafından kullanıldığını ortaya koyuyor. Karakaş, bu sürecin ikinci elde yatırım motivasyonundan uzaklaşılarak tamamen ihtiyaç doğrultusunda alıma dönüştüğünün ispatı olduğunu belirtti.

Sıfır araç pazarındaki gelişmelerin ikinci el pazarını da doğrudan etkilediğini belirten 2plan’ın icra kurulu başkanı Orhan Ülgür, “Geçmişte ikinci el araçların fiyatları neredeyse sıfır araç seviyelerine yaklaşmıştı. Ancak bugün ikinci elde fiyatlar dengelendi. Fiyatlar, enflasyonun ve döviz kurunun altında bir artış gösterdi. İkinci el otomotiv pazarı, yaz aylarının yaklaşması ve sıfır araç fiyatlarındaki artışların etkisiyle yeniden canlanmaya başladı. Nisan ayında pazarda yaklaşık 700 bin adetlik satış gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında ise toplam satış 3 milyon adede ulaştı.

Bu tablo, ikinci el pazarında hareketliliğin yeniden başladığını ve yıl sonunda toplam satış hacminin 7 milyon adede ulaşabileceğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.