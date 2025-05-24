İkinci el piyasasında bayramı hareketliliği!

İkinci elin kurumsal oyuncularından Otomerkezi.net, ikinci el araç pazarındaki güncel durumu değerlendirdi. Mart ayının ortasından itibaren artışa geçen talep, Ramazan Bayramı öncesi daha da hız kazandı. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, tüketicilerin fiyatların daha fazla düşmeyeceğine ikna olduğunu ve bu sürecin, satışları hızlandırdığını vurguladı.

Son iki yılı durgun geçiren ikinci el otomobil pazarı, 2025 yılıyla birlikte toparlanma sinyalleri veriyor. Tüketicilerin, fiyatların mevcut seviyelerden daha da gerilemeyeceğini düşünmesiyle birlikte talep artışı dikkat çekiyor. Bayram öncesinde hızlanan bu hareketlilikte, sıfır kilometre araçlardaki artan fiyatların ve döviz kurundaki yükselişin ikinci el fiyatlarına henüz tam olarak yansımamış olması da etkili oluyor. Bu durum, ikinci el araçları cazip bir alternatif haline getiriyor.





YAZ DÖNEMİNDE OTOMOBİL TALEBİ

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Geçmişte yatırım aracı olarak görülen ikinci el otomobiller, bugün tamamen bir ihtiyaç doğrultusunda satın alınıyor. Tüketiciler artık bu hesapla hareket ediyor. Özellikle yılbaşından bu yana döviz kurundaki artışın ikinci ele yansımamış olması, ikinci el otomobili cazip kıldı. Bu tablo, talebin yaz döneminde daha da artacağını gösteriyor.”