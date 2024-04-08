İkinci elde fiyatlar yüzde 15 arttı

Yayınlanma: 08.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2024 - 04:00

İkinci el otomobil pazarında düşünüldüğünün aksine daralma yaşanmadığını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ilk üç aylık dönemde pazarda fiyatların yaklaşık yüzde 15 arttığını kaydetti.

Tüketicilerin, 800 bin lira ile 1.2 milyon lira arasında 1-1.5 yaşındaki ikinci el araçlara, konuttan daha fazla yatırım yapmaya başladığını uygulamaya Yalçın, “İlk çeyrekte ikinci elde fiyatlar yüzde 12-15 arttı. Geçmişte yüksek fiyatla ikinci el otomobil satın alıp piyasa düştüğü zaman aracını elinde tutanlar, şimdi satışa koyuyorlar. Dolayısıyla o satışa konulan araçların fiyatı da piyasayı yükseltiyor. Kimse ikinci elde fiyatlar düşmeye devam ediyor demesin. İkinci el araç fiyatları bir dönem olduğu gibi fahiş biçimde artmıyor ama dengesini buldu diyebiliriz” dedi.

