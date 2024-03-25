Otomotiv devi gözünü göklere dikti: Hava taksi şirketinin 8,3 milyon hissesini aldı! En büyük uçak tesislerinden...

Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:15

Güncelleme: 25.03.2024 - 15:15

Stellantis, Kaliforniyalı elektrikli hava taksisi geliştiricisi Archer Aviation'daki hisselerini artırıyor. Otomobil üreticisine göre, kısa süre önce Archer'da açık piyasadan yaklaşık 8,3 milyon hisse satın aldı. Ancak Stellantis basın açıklamasında otomobil üreticisinin bu 8.3 milyon hisse için tam olarak ne kadar ödediğini ve ek hisselerle birlikte hissenin ne kadar yükseldiğini belirtmiyor.

Stellantis'in hisselerindeki artışın CEO Carlos Tavares'in Archer'ın Santa Clara, Kaliforniya'daki merkezini ve üretim tesislerini ziyaretinin ardından gerçekleştiği teyit edilen tek gerçek. Stellantis ya da daha doğrusu selefi Fiat-Chrysler, 2020'den beri Archer'ın ortağı ve 2021'de de yatırımcısı oldu.

Ocak 2023'te Stellantis, Archer'ın Midnight uçan taksilerinin seri üretimini münhasır sözleşmeli üretici olarak devralmayı hedeflediğini açıkladı. Archer'ın Gürcistan'daki yüksek hacimli üretim tesisinin ilk inşaat aşaması planlandığı gibi devam ediyor ve bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

UÇAK ÜRETİM KAPASİTESİ

Bu ilk aşama 40.5 hektarlık bir alanda yaklaşık 3.25 hektarlık bir üretim tesisinin inşasını içeriyor. Yılda 650 uçağa kadar üretim yapabilecek şekilde tasarlanan bu tesis, hacim bakımından uçak endüstrisindeki en büyük tesislerden biri olacak.

Ortaklığın bir parçası olarak Archer'ın, basın açıklamasında "Stellantis'in kapsamlı üretim, tedarik zinciri ve tasarım uzmanlığı ile Archer'ın eVTOL uçağının tasarımı, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi konusundaki uzmanlığından yararlandı" ifadelerine yer verildi. Uçağın kendisi bir pilot ve dört yolcuya kadar taşıyabiliyor. "Midnight" adı verilen model, her seferinde yaklaşık on dakika süren yerde şarj durakları ile yaklaşık 30 ila 80 kilometrelik ardışık kısa mesafeli uçuşlar için optimize edildi.

Carlos Tavares

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Archer havacılığın elektrifikasyonunda pazar lideri olarak kendini kanıtladı ve birlikte bir sonraki ulaşım devrimini başlatabileceğimize inanıyoruz" dedi ve ardından şöyle devam etti:

"Stellantis'in bu son hamlesi, Archer'ın ekibine ve derin ortaklığımız sayesinde ilk elden gördüğümüz ilerlemeye olan güvenimizi gösteriyor."

Archer'ın kurucusu ve CEO'su Adam Goldstein ise kendinden emin bir şekilde, "Dünyanın gökyüzünde hareket etme şeklini değiştirmenin eşiğindeyiz" dedi. Goldstein daha sonra şu sözleri kullandı:

"Archer ve Stellantis, şehir içi ulaşımı yeniden tanımlamak ve dünya şehirlerine ve hissedarlarımıza muazzam bir değer sunmak için nesilde bir kez ortaya çıkacak bir fırsatı gerçekleştirmek üzere yan yana çalışıyor."