Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nin 2024 sezonuna Paul Ricard'da başlıyor

Yayınlanma: 06.04.2024 - 17:22

Güncelleme: 06.04.2024 - 17:22

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üst düzey rekabetin olduğu GT4 Avrupa Serisi'nde BOM, Türkiye'yi 6 sezondur başarıyla temsil ediyor.

Yeni sezon 12 kapı numaralı BMW M4 GT4'ün koltuğunda 14. şampiyonluğu için mücadele eden Berkay Besler ve 2023 GT4 Avrupa Serisi şampiyonu Gabriele Piana oturacak.

11 kapı numaralı otomobilde ise 2020 GT4 Avrupa 2'ncisi Yağız Gedik ile yükselen yıldız Pedro Ebrahim BOM'un başarısı için mücadele edecek.

PİLOTLAR HAZIR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Otomotiv Motorsport Takım Direktörü Ahmet Köseleci, GT4 Avrupa Serisi'nde edindikleri tecrübeler ışığında bu yıl hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

''Birbirinden zorlu ve nefes kesen yarışların yaşandığı 2023 sezonunu Avrupa üçüncüsü olarak tamamladık. Borusan Otomotiv Motorsport olarak 16. yarış sezonumuza 2023'te kazandığımız başarı dolayısıyla daha motive başlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. GT4 Avrupa Serisi'nin yeni sezonuna her biri alanında önemli başarılara imza atmış pilotlarımızla hazırız. Bu sezon da Türk bayrağını uluslararası alanda dalgalandırma gururuna erişecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz.''

GT4 Avrupa Serisi, geçmiş yıllarda olduğu gibi 6 farklı lokasyonda gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Formula 1 pisti de yarışlara ev sahipliği yapacak.