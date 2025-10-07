İngiliz Jaguar Land Rover, siber saldırı sonrası üretime yeniden başlamaya hazırlanıyor

Şirketin açıklamasına göre, JLR, İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki motor üretim tesisi ve batarya montaj merkezinde yarın kademeli olarak yeniden üretime geçecek.

Çalışanlar aynı gün İngiltere'deki Castle Bromwich, Halewood ve Solihull tesislerine ve JLR'nin küresel üretim tesislerine parça tedarik eden lojistik operasyonlar merkezine dönmeye başlayacak.

Şirketin Slovakya'daki Nitra tesisinde de araç üretiminin yeniden başlaması planlanıyor.

JLR, 2 Eylül'de bir siber saldırıdan etkilendiğini, perakende ve üretim hizmetlerinin önemli ölçüde aksadığını duyurmuştu.