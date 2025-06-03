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İngiltere elektrikli araçlarda muafiyeti kaldırıyor: Tarih açıklandı!
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İngiltere elektrikli araçlarda muafiyeti kaldırıyor: Tarih açıklandı!

3.06.2025 12:10:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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İngiltere elektrikli araçlarda muafiyeti kaldırıyor: Tarih açıklandı!

İngiltere başkent Londra'da daha önce duyurulduğu üzere, elektrikli araçların şehir merkezindeki trafik sıkışıklığı ücretinden muaf tutulmasına son verme konusunda adım atıyor. Aylar sonra yeni kararların uygulamaya alınacağı paylaşıldı.

İngiltere elektrikli araçlarda muafiyeti kaldırıyor: Tarih açıklandı!
Transport for London (Londa için Ulaşım) trafik sıkışıklığı ücretinde yapılması planlanan değişiklikleri açıkladı. İlgili bölgeye giren araçlar için günlük genel ücret Ocak 2026'da 15 Sterlin'den 18 Sterlin'e yükselecek. Bu bölge Soho, Mayfair, Piccadilly Circus, Covent Garden, Westminster ve Waterloo İstasyonu gibi alanları ve turistik yerleri kapsıyor. Congestion Charge kelime anlamıyla sıkışıklık ücreti anlamına geliyor. Yeni ücretlerin insanları toplu taşımaya geçmeye teşvik etmesi amaçlanıyor.

İngiltere elektrikli araçlarda muafiyeti kaldırıyor: Tarih açıklandı!

TARİH BELLİ OLDU

Genel günlük ücretteki artışa ek olarak, elektrikli araçların mevcut geçiş ücreti muafiyetinin de kaldırılacağı açıklandı. Bunun yerine, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren emisyonsuz araçlar için kademeli bir indirim getirilecek. 

İngiltere elektrikli araçlarda muafiyeti kaldırıyor: Tarih açıklandı!

OTOMATİK İNDİRİM SİSTEMİ

Elektrikli otomobiller, ''otomatik ödeme'' sistemine kayıtlı olmaları koşuluyla, trafik sıkışıklığı ücretinde yüzde 25, elektrikle çalışan kamyonet, kamyon ve ağır küçük araçlar ise yüzde 50 indirim alacak. İndirim için elektrikli araçların ayrıca kaydedilmesi ise gerekmeyecek. İndirim için uygunluk DVLA (Birleşik Krallık araç tescil kurumu) verileri kullanılarak otomatik olarak tanınacak.

İngiltere elektrikli araçlarda muafiyeti kaldırıyor: Tarih açıklandı!

2030 PLANI

İndirimler 2030'da daha da azaltılacak. 4 Mart 2030'dan itibaren elektrikli otomobiller için indirim yüzde 12,5'e, daha büyük elektrikli araçlar için ise yüzde 25'e düşürülecek.

İngiltere elektrikli araçlarda muafiyeti kaldırıyor: Tarih açıklandı!

TİCARİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Elektrikli ticari araçlara yönelik daha yüksek indirim, özellikle teslimat sektöründe emisyonsuz alternatiflere geçişin hâlâ nispeten yavaş ilerlemesi nedeniyle isteniyor.

İngiltere elektrikli araçlarda muafiyeti kaldırıyor: Tarih açıklandı!
Londra şehir merkezi halihazırda dünyanın en iyi toplu taşıma bağlantılarından birine sahip ve 400 kilometrenin üzerinde de bir bisiklet yolu ağına sahip.

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