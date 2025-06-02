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Elektrikli otomobillerde yeni çağ: 100 saniyede batarya değiştirme!

Elektrikli otomobillerde yeni çağ: 100 saniyede batarya değiştirme!

2.06.2025 17:16:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Elektrikli otomobillerde yeni çağ: 100 saniyede batarya değiştirme!

Çinli otomotiv devi Changan, elektrikli araçların menzil sorununu 100 saniyelik batarya değişimiyle ortadan kaldırıyor, taksi sektörü için devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor.

Çinli otomotiv devi Changan, elektrikli taksiler için geliştirdiği hızlı batarya değiştirme sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, yeni teknolojisi sayesinde elektrikli araç sahiplerinin batarya değişimini yalnızca 100 saniye içinde yapabilmelerini sağlıyor. Bu yenilik, elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyor ve özellikle taksi şoförlerinin günlük iş akışlarını kesintiye uğratmadan daha verimli bir şekilde çalışabilmelerine olanak tanıyor.

Changan'ın yeni batarya değişim teknolojisi, elektrikli araç kullanıcıları için önemli bir avantaj sunuyor. Geleneksel şarj istasyonlarında bataryaların şarj edilmesi, zaman alıcı bir süreç olabiliyor. Ancak bu yeni sistemle, araçların bataryaları sadece 100 saniye içinde değiştirilebiliyor. Bu hız, taksi şoförlerinin iş sürekliliğini koruyarak daha fazla yolcu taşımasını sağlıyor.


SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Changan’ın batarya değiştirme sistemi, araçların bataryalarının otomatik bir şekilde yenisiyle değiştirilmesini sağlayan özel makinelerle donatılmış. Bu makineler, bataryaları birkaç saniye içinde çıkararak yerine şarjlı yeni bataryalar yerleştiriyor. Sistemin, elektrikli araçların daha verimli kullanımını teşvik etmesi bekleniyor, çünkü şarj süreleri taksi şoförlerinin işlerini aksatmıyor. Bununla birlikte, bu teknoloji, batarya değişim istasyonlarının ağını genişleterek elektrikli araçların kullanımını daha pratik hale getirecek.

ELEKTRİKLİ TAKSİ FİLOLARI

Bu yeni batarya değişim teknolojisi, özellikle Changan’ın elektrikli taksi filosu için geliştirildi. Şirket, elektrikli araçların geleneksel taksilere kıyasla çevre dostu ve ekonomik avantajlar sunduğunu vurguluyor. Elektrikli araçların menzil sorunu, batarya değişim istasyonlarıyla çözülerek, bu tür araçların günlük kullanımda daha verimli hale gelmesi sağlanıyor.

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