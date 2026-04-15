Japon devlerine 'mat' hamlesi: Çinli Geely’den 100 kilometrede 2.22 litre yakan rekor hibrit teknolojisi!

Çinli otomobil üreticisi Geely, hibrit araç teknolojisinde çıtayı ulaşılması güç bir noktaya taşıdı. Pazartesi günü tanıtılan yeni i-HEV Akıllı Hibrit sistemi, sadece yakıt tasarrufuyla değil, sahip olduğu teknolojik altyapıyla da rakiplerine gözdağı veriyor.

YAPAY ZEKALI İLE REKOR VERİMLİLİK Geely’nin yeni sistemi, çevresel koşulları (sıcaklık, nem ve rakım gibi) gerçek zamanlı analiz eden yapay zeka destekli bir enerji yönetim platformuna sahip. Bu akıllı altyapı sayesinde sistem, enerji verimliliğini her koşulda en üst seviyede tutuyor.

DÜNYA REKORU Hainan Adası'ndaki testlerde bir Geely Emgrand modeli, 100 kilometrede sadece 2.22 litrelik yakıt tüketimi kaydederek Geely’nin ifadesiyle yeni bir Guinness Dünya Rekoru’na imza attı.

JAPON RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKAN GÜÇ Sistemin tek iddiası tasarruf değil; performans tarafında da çarpıcı rakamlar söz konusu. Yeni i-HEV sistemi, 230 kilowatt (kW) maksimum elektrikli sürüş gücü sunuyor. Bu rakam, geleneksel hibrit araçlarda (HEV) kullanılan benzer teknolojilerden tam 1,72 kat daha yüksek. Ayrıca motorun yüzde 48,41’lik termal verimlilik oranı, seri üretim otomobiller arasında ulaşılan en yüksek seviyelerden biri olarak kayıtlara geçti.

HANGİ MODELLERDE KULLANILACAK? Geely, bu devrim niteliğindeki teknolojiyi bu yıl içinde hızla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni hibrit sistem; Preface, Monjaro, Starray ve Emgrand modelleri başta olmak üzere birçok farklı segmentte tüketicilerle buluşacak.