Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jeep'ten mayıs ayı kampanyası: O modelde 220 bin TL takas desteği!

Jeep'ten mayıs ayı kampanyası: O modelde 220 bin TL takas desteği!

9.05.2026 15:01:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Jeep'ten mayıs ayı kampanyası: O modelde 220 bin TL takas desteği!

Jeep mayıs ayına özel kampanya düzenledi. Marka sıfır Jeep almak isteyen kullanıcılar için 220 bin TL'ye kadar destek verildiğini paylaşırken, takas desteğinin sunulduğu modeller de belli oldu.

Jeep, mayıs ayında yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere Avenger ve yeni Compass modellerinde çeşitli alım seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı sonuna dek Avenger Elektrik modelinin Summit donanımlı versiyonu 220 bin lira, Avenger e-Hybrid'in Summit donanımlı versiyonu 135 bin lira takas desteğiyle satın alınabiliyor.

Overland donanımlı Avenger 4xe modellerinde ise 185 bin liraya varan takas desteği sağlanıyor.

Image

JEEP COMPASS FİYATLARI

Tercihini yeni Jeep Compass'tan yana kullanacak müşteriler için markanın tasarım kodları ve sürüş özelliklerini gelişmiş güvenlik teknolojileriyle destekleyen Summit donanımlı versiyon 2 milyon 979 bin lira, Limited donanımlı versiyon ise 2 milyon 695 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

İlgili Konular: #otomobil #otomotiv #elektrikli araç #jeep avenger #jeep compass