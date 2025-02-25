Jeep'in şubat kampanyasında son günler!

Jeep'in Avenger, Renegade ve Compass modelleri için şubat ayına özel avantajlı koşullar sunan kampanyası devam ediyor.

Jeep'in şubat kampanyasında son günler!
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Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:51

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, ürün gamı tamamen hibrit ve elektrikli modellerden oluşan markanın satış kampanyası dahilinde, Avenger e-Hybrid için 200 bin liraya 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi olanağı sağlanıyor. Avenger Electric'te nakit alımlarda 200 bin, e-Hybrid'de ise 100 bin lira indirim avantajı sunuluyor.

SUV modeli Renegade'de, ay sonuna kadar nakit alımda 150 bin liralık indirim avantajı sağlanıyor.

Compass'ın 2025 yılı versiyonları ve tüm modelleri, 500 bin lira kredi, 12 ay taksit ve yüzde 1,99 faiz oranı ile tercih edilebiliyor. Compass'ın 2024 yılına ait versiyonlarında da 200 bin liralık indirim seçeneği bulunuyor.


Etiketler: #otomobil #jeep #sıfır araba kampanya

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