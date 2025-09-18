Karsan'a Stevie Awards'tan üç ödül...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Stevie Awards organizasyonunda Karsan, 'Teknoloji İnovasyonu' kategorisinde 'Karsan Otonom e-ATAK-Tünel İçi Gerçek Trafikte Otonom Navigasyon' ve 'Otonom Malzeme Taşıma Aracı' projeleriyle iki Bronz Stevie ödülüne layık görüldü.

Karsan ayrıca, 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' kategorisinde 'Yeni Nesil Güçlü Ortaklıklar: Adil, Kapsayıcı ve Çeşitlilik Odaklı Tedarik Yoluyla Sürdürülebilir Büyümenin Anahtarı' projesiyle üçüncü Bronz Stevie ödülünü aldı.

Karsan'ın ödül alan projelerinden Otonom e-ATAK, seviye-4 otonom sürüş teknolojisine sahip tam boy otobüs olarak Avrupa ve Amerika'da gerçek yol koşullarında yolcu taşıyor.

Norveç'in Stavanger kentinde tünel içi toplu ulaşımda kullanılan Otonom e-ATAK, LiDAR ve radar sistemleri ile yapay zeka tabanlı kontrol altyapısı sayesinde dar alanlarda ve karmaşık trafik koşullarında sorunsuz ilerleyebiliyor.

Şirket, 'Teknoloji İnovasyonu' kategorisinde ikinci ödül ise, 'Otonom Malzeme Taşıma Aracı' projesine geldi. 390 lojistik görevi başarıyla tamamlayan bu yenilikçi çözüm, yüzde 32 operasyonel verimlilik ve yüzde 40 maliyet avantajı sağlayarak tedarik zincirine ileri robot teknolojisinin entegre edilmesiyle ortaya koyduğu katma değerle ödüle layık görüldü.

Karsan'ın üçüncü ödülü de 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' kategorisinde de 'Yeni Nesil Güçlü Ortaklıklar: Adil, Kapsayıcı ve Çeşitlilik Odaklı Tedarik Yoluyla Sürdürülebilir Büyümenin Anahtarı' projesine geldi. Proje, Bronz Stevie ile ödüllendirildi.

Bu proje kapsamında tedarikçilere açık ve şeffaf başvuru imkânı sunulması, Teknoloji Günleri ile inovatif çözümlerin iş süreçlerine entegre edilmesi ve küresel çeşitliliğin artırılması gibi uygulamalar öne çıktı.

27 ÜLKEDE HİZMET VERİYOR

Avrupa başta olmak üzere 27 ülkede 2 bin elektrikli aracıyla toplu ulaşımda hizmet veren Karsan, elektrikli, hidrojen yakıtlı ve otonom teknolojilere yatırımlarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticsi (CEO) Okan Baş, 'Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma' vizyonuyla her geçen gün daha da iyi olmak için çalıştıklarını belirtti.

Baş, ''Hedefimiz geleceğin teknolojilerini sadece yerli değil küresel pazardaki tüm rakiplerimizden de önce sunmak'' ifadesini kullandı.