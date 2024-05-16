Kia EV6 makyajlanıyor: Tasarım daha keskin bir hal alıyor! Kia EV3'ün hemen arından tanıtılacak...

Yayınlanma: 16.05.2024 - 18:09

Güncelleme: 16.05.2024 - 18:09

Kia EV6, Güney Koreli otomobil üreticisinin ilk özel elektrikli aracı (EV). EV6, 800 volt hızlı şarj özelliği, çift yönlü şarj desteği, 528 km'ye kadar WLTP menzili ve sadece 3,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi ile çok yönlü bir araç. Yaklaşan yenileme ile stil, verimlilik, performans ve pratiklik açısından daha da çekici hale gelecektir.

Yenilenen EV6'nın yan taraflarında 19, 20 ve 21 inç boyutlarında yeni alaşım jantlar bulunacak. Arka tarafta, daha ince görünümlü bir aydınlatma desenine sahip ince ayarlanmış tam genişlikte bir arka lambaya ve hatta belki de ince ayarlanmış bir tampona sahip olacak. İç mekânda ise büyük bir tasarım revizyonu beklenmiyor, ancak Kia yeni ccNC (connected car Navigation Cockpit) bilgi-eğlence sistemini kullanabilir.

DAHA BÜYÜK BATARYA

Yeni Kia EV6'daki en önemli yükseltmelerden biri muhtemelen 84.0 kWh enerji depolama kapasitesine sahip yeni bir opsiyonel batarya paketi olacak. Mevcut modelin 77.4 kWh'lik batarya paketinin yerini alması beklenen yeni ünitenin daha yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip olması bekleniyor, yani daha yüksek enerji depolama kapasitesi ağırlıkta önemli bir artışa yol açmayabilir. Bu gelişme, yeni EV6'nın 560 km'nin üzerinde WLTP menzili sunmasına olanak sağlayabilir.

Yüksek performanslı GT varyantında yeni EV6, WLTP'ye göre de 450 km'ye yakın seyahat imkânı sağlayabilir. Yaklaşık 25 km daha yüksek menzile ek olarak, en üst seviye varyant 3,4 saniye ile biraz daha düşük 0-100 km/sa hızlanma süresine sahip olabilir.

KIA EV6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Makyajlı Kia EV6 muhtemelen 2024 yılının ortalarına doğru Güney Kore'de satışa sunulacak. Ardından, Avrupa ve Kuzey Amerika teslimatları önümüzdeki yılın sonlarına doğru gerçekleşecek.