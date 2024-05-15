Opel Yeni SUV Modeli Frontera'yı İstanbul'da tanıttı: İşte tüm özellikleri

Etkinlikte konuşan Opel CEO'su Florian Huettl, bu yıl Opel'in otomobil üretimindeki 125'inci yılını kutladıklarını söyleyerek, ''Müşterilerimize yenilikçi, pratik ve her şeyden önemlisi ulaşılabilir mobilite sunarak her zaman ileriye doğru yol aldığımız 125 yılı geride bıraktık. Yeni Opel Frontera da son derece esnek özellikleri, geniş iç hacmi ve elektrikli motor seçeneğiyle yeni müşteri gruplarının beğenisini kazanacak'' yorumunu yaptı.