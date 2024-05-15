Opel Yeni SUV Modeli Frontera'yı İstanbul'da tanıttı: İşte tüm özellikleri
Opel, Yeni SUV Modeli Frontera'yı tanıttığı basın toplantısını İstanbul'da düzenledi. Modelin elektrikli ve benzinli olarak satışa sunulacağı belli oldu. Teknik özellikler ve daha fazlası paylaşıldı...
Markanın yeni kompakt SUV'u Frontera, Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams ve Ürün ve Fiyatlandırma Kıdemli Başkan Yardımcısı Tobias A. Gubitz'in de katılımıyla JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea'de düzenlenen dünya prömiyeri ile uluslararası kamuoyuna tanıtıldı.
YENİ LOGO
Yeni tasarımıyla Opel Frontera, Opel Vizor marka logosunun ortasında yeni Opel 'Şimşek Logosu'nu taşıyor. Çamurlukların ve eşiklerin yanı sıra, C sütunu da modelin karakterini öne çıkarıyor.
Temel öğelere odaklanılan modern görünüm, iç tasarımda da kesintisiz şekilde devam ediyor. Sürücü ve yolcular, yeni tasarlanmış direksiyon ve iki adet 10 inç geniş ekrana sahip kokpitin keyfini çıkarabiliyor.
450 LİTRELİK BAGAJ HACMİ
Bagaj bölümünde sunulan 450 litreden fazla yükleme kapasitesi ise koltuklar katlandığında 1600 litreye kadar çıkarılabiliyor. Yeni SUV Frontera özel olarak tasarlanmış, isteğe bağlı olarak sunulan tavan rayları ile 240 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor.
Opel, Yeni Frontera ile güç aktarma organlarının seçiminden donanım seçeneklerine kadar bu gereksinimleri her açıdan karşılıyor. Yeni Frontera, 48 volt teknolojisine sahip hibrit veya tamamen elektrikli güç seçenekleriyle sunuluyor.
OPEL FRONTERA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Hibrit kullanım için özel olarak geliştirilmiş 136 HP (100 kW) güç sunan, 1,2 litrelik benzinli turbo motora sahip Frontera Hybrid, 28 HP (21 kW) gücündeki bir elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli bir şanzımanla birlikte çalışarak yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu geleneksel motorlu bir modele kıyasla önemli ölçüde azaltıyor.
OPEL FRONTERA ELECTRİC
0 emisyonlu sürüşün keyfini çıkarmak isteyen müşteriler 300 kilometreden uzun menzil sunan (WLTP'ye göre) Frontera'nın tamamen elektrikli motor seçeneğini yakında sipariş edebilecek.
400 KİLOMETRE MENZİL
'Uzun menzilli' versiyon olarak sunulacak olan yeni Frontera Electric, şarj molası vermeden yaklaşık 400 kilometreye (WLTP) kadar mesafe kat edebilecek.
Etkinlikte konuşan Opel CEO'su Florian Huettl, bu yıl Opel'in otomobil üretimindeki 125'inci yılını kutladıklarını söyleyerek, ''Müşterilerimize yenilikçi, pratik ve her şeyden önemlisi ulaşılabilir mobilite sunarak her zaman ileriye doğru yol aldığımız 125 yılı geride bıraktık. Yeni Opel Frontera da son derece esnek özellikleri, geniş iç hacmi ve elektrikli motor seçeneğiyle yeni müşteri gruplarının beğenisini kazanacak'' yorumunu yaptı.
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