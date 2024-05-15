Otokoç bayisi açılışında ikinci el piyasası değerlendirildi: 'Halen 8 milyonlu adetleri yapabilir'

Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:25

Güncelleme: 15.05.2024 - 12:25

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Otokoç 2. El bayisinin açılışında Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, ikinci el sektörünün uzun süredir çift haneli büyüdüğünü ve kurumsallaştığını belirtti.

İkinci el araç piyasası hakkında da değerlendirme bulunan Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, ''Sektörlerin birçoğunda daralmayı gözlemliyoruz ama bunun geçici bir dönem olduğuna inanıyorum. Sektör geçen yıl 8,8 milyon adet, bu sene de ilk üç aya baktığınızda yüzde 10 civarında geçen senenin altında'' ifadelerini kullandı. Ardından Ekici şöyle konuştu:

''Halen 8 milyonlu adetleri yapabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla ben bu durağanlıktan çok etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Evet bir miktar daralmayı gözlemliyoruz ama zaman içerisinde ekonomik durağanlığı yani enflasyonun geriye gelmesi süreciyle beraber faizlerin de bir miktar geriye geleceğini biliyoruz. Bununla beraber yeniden yılın sonuna doğru eski hızına kavuşur ama hani bugünlerde bile baktığınızda ciddi yüksek adetli satışlar mümkün.

'BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DAHA DÜŞÜK'

Bu bir durma noktası değil sadece bir önceki yıla göre daha düşük bir yüzdeyle gerçekleşiyor. Bu ülkeye hep beraber güvenmek zorunda, alınan kararları desteklemek zorundayız. Pandemi döneminde ülkeler, şirketler kaynaklarının çoğunu harcadı. Bireyler de yaşamsal endişelerle farklı taraflarda yatırım yaptı. Dolayısıyla bu dönem kenetlenme dönemi, sabredeceğiz ve aydınlık günler yakın bir gelecekte bizimle olacaktır.''