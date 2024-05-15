Fiat'tan mayıs ayına özel sıfır faizli kredi avantajı: 754 bin 900 liradan başlayan fiyatlar...
Fiat, seçili modellerinde uygun koşullarda kredi kullanım imkânı ve nakit alım kampanyası başlattı. 754 bin liradan başlayan fiyatlar nakit indirimi ve sıfır faizli kredi seçenekleri açıklandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat, mayıs ayına özel Doblo, Fiorino, Ducato, Ulysse ve Scudo'nun seçili modellerinde avantajlı satış kampanyası başlattı.
Fiorino'nun fabrika çıkışlı LPG'li modeli Fiorino Eko, mayısa özel 754 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında yer alırken, tüm Fiorino Cargo ve Combi modellerinde, 12 ay vadeli 150 bin liraya yüzde sıfır faizli kredi mevcut.
SIFIR FAİZ VEYA 75 BİN LİRA İNDİRİM
Fiat Professional'ın mayıs kampanyasında Doblo Combi 150 bin liraya, 12 ay vadeyle 0 faizli kredi kampanyasıyla satın alınabiliyor. Nakit alım yapmak isteyenlere ise 75 bin liralık indirim imkânı sunuluyor.
Fiat Fiorino
Fiat Professional müşterilerine, mayıs boyunca Scudo ve Ducato Van-Kamyonet modellerinde de kampanya sunuluyor.
Kampanya süresince Ulysse, Scudo, Ducato Van-Kamyonet modellerinde 300 bin lira, 12 ay vade, yüzde 2,99 faizli kredi fırsatı bulunurken, Scudo ve Ducato Van- Kamyonet modellerinde geçerli nakit alımlara özel ise 50 bin lira indirim uygulanıyor.
Fiat'ın 8+1 kişilik modeli Ulysse için nakit alımlarda 100 bin liralık indirim imkânı sunuluyor.
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