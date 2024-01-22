Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira
Çin menşeli Dongfeng'in eπ 007 EV modeli Lamborghini kapıları ve 536 beygireye kadar gücü sadece 677 bin 600 Türk Lirası bedelle satışa sunuyor.
Dongfeng, eπ 007 adlı en yeni elektrikli aracı için sipariş defterlerini açtı ve fiyatlar sadece 22 bin 400 dolardan yani 677 bin 600 TL'den başlıyor.
Ayrıca, erken davranan alıcılar, siparişleri için renklere, isteğe bağlı ekstralara, aksesuarlara veya paketlere uygulayabilecekleri 1.400 dolar tutarında özel bir sübvansiyon alacaklar.
AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİ
eπ 007, şık ve aerodinamik bir tasarıma sahip, sadece 0.209 Cd'lik düşük bir sürtünme katsayısına sahip, şık bir dört kapılı elektrikli fastback tasarıma sahip.
TASARIM AYRINTILARI
Ön kısmı, ince LED gündüz farları ve daha alçak konumlandırılmış ana far kümeleri ile diğer birçok Çin EV'sine benziyor. Ön ızgaranın yokluğu, aracın genişliği boyunca uzanan açısal bir kıvrımla telafi ediliyor.
MAKASLI KAPILAR
Tasarımın diğer dikkat çekici unsurları arasında gömme kapı kolları, ince LED arka lambalar ve geri çekilebilir bir spoyler yer alıyor. Çinli müşteriler eπ 007'yi Lamborghini'den ilham alan makaslı kapılarla donatma seçeneğine de sahip.
MAKASLI KAPI OPSİYONU
Bu makaslı kapılar, üst seviye 620Pro ve 540 Max modelleri için sunulan 3 bin 100 dolar fiyatlı özel bir opsiyonel paketinin bir parçası olarak sunuluyor.
BOYUTLARI
Boyutlar açısından, eπ 007 4.880 mm uzunluğunda, 1.895 mm genişliğinde ve 2.915 mm dingil mesafesi ile 1.460 mm yüksekliğinde.
İÇ MEKÂN
Gösterge panelinin ortasında 15,6 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı bulunurken, sürücünün önünde McLaren 720S'i anımsatan bir özellik olarak dönebilen 8,8 inçlik bir sürüş kümesi yer alıyor.
DONANIMLARI BİRİNCİ SINIF
Dongfeng, eπ 007'yi ön 8 nokta masajlı koltukları, 64 renkli ortam aydınlatma sistemi, en az 20 hoparlör içeren birinci sınıf bir ses sistemi, kullanışlı 50W kablosuz şarj ve kapı kilidini açmak için yüz tanıma özelliği ile donatarak ekstra yol kat etti.
Ayrıca hafızalı park etme, uzaktan kumandalı park etme ve şirketin gelişmiş sürüş destek sistemi dahil olmak üzere çeşitli işlevleri etkinleştiren 38 sensörden oluşan kapsamlı bir donanıma sahip.
PERFORMANS
eπ 007 hem batarya-elektrikli hem de menzili uzatılmış elektrikli varyantlarda satışa sunulacak.
BAŞLANGIÇ MODELİ
Temel 53-Pro BEV modelinde 56,83 kWh batarya paketi, 215 hp ve 310 Nm torka sahip bir arka elektrik motoru bulunmaktadır.
Tek bir şarjla 530 km'ye kadar sürüş menziline sahiptir. Ayrıca model 0'dan 100 km/s'ye 6,8 saniyede ulaşabiliyor.
ORTA SINIF 620PRO
Orta sınıf 620Pro varyantı daha büyük 70,26 kWh batarya paketi, 268 hp arka elektrik motoru ve 320 Nm tork ile donatılmıştır.
Bu model 0'dan 100 km/s hıza 5,8 saniyede ulaşıyor ve tek bir şarjla 620 km'ye kadar daha uzun bir menzil sunuyor.
SERİNİN EN ÜSTÜ
Serinin en üstünde ise aynı 70,26 kWh batarya paketi ve 536 hp güç ve 640 Nm tork üreten iki elektrik motoruna sahip performans odaklı 540 Max versiyonu yer alıyor.
Bu varyant 0'dan 100 km/sa hıza sadece 3,9 saniyede çıkıyor ve tek bir şarjla 540 km mesafe kat edebiliyor.
HİBRİT SEÇENEĞİ
Dongfeng ayrıca 1,5 litrelik bir motor, 28,39 kWh batarya içeren ve temel modelle aynı 215 hp ve 310 Nm arka elektrik motorunu kullanan 200Pro adlı menzili genişletilmiş bir versiyon da sunuyor.
Bu versiyon, sadece elektrik gücüyle 200 km'ye kadar yol kat edebiliyor.
Menzil genişletici olarak hizmet veren 1,5 litrelik motorla ise 1.200 km yol kat edebiliyor.
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