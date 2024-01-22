Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2024 Pazartesi, 18:33
Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

Çin menşeli Dongfeng'in eπ 007 EV modeli Lamborghini kapıları ve 536 beygireye kadar gücü sadece 677 bin 600 Türk Lirası bedelle satışa sunuyor. 

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

Dongfeng, eπ 007 adlı en yeni elektrikli aracı için sipariş defterlerini açtı ve fiyatlar sadece 22 bin 400 dolardan yani 677 bin 600 TL'den başlıyor.

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

Ayrıca, erken davranan alıcılar, siparişleri için renklere, isteğe bağlı ekstralara, aksesuarlara veya paketlere uygulayabilecekleri 1.400 dolar tutarında özel bir sübvansiyon alacaklar.

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

eπ 007, şık ve aerodinamik bir tasarıma sahip, sadece 0.209 Cd'lik düşük bir sürtünme katsayısına sahip, şık bir dört kapılı elektrikli fastback tasarıma sahip.

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

TASARIM AYRINTILARI

Ön kısmı, ince LED gündüz farları ve daha alçak konumlandırılmış ana far kümeleri ile diğer birçok Çin EV'sine benziyor. Ön ızgaranın yokluğu, aracın genişliği boyunca uzanan açısal bir kıvrımla telafi ediliyor.

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

MAKASLI KAPILAR

Tasarımın diğer dikkat çekici unsurları arasında gömme kapı kolları, ince LED arka lambalar ve geri çekilebilir bir spoyler yer alıyor. Çinli müşteriler eπ 007'yi Lamborghini'den ilham alan makaslı kapılarla donatma seçeneğine de sahip. 

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

MAKASLI KAPI OPSİYONU

Bu makaslı kapılar, üst seviye 620Pro ve 540 Max modelleri için sunulan 3 bin 100 dolar fiyatlı özel bir opsiyonel paketinin bir parçası olarak sunuluyor.

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

BOYUTLARI

Boyutlar açısından, eπ 007 4.880 mm uzunluğunda, 1.895 mm genişliğinde ve 2.915 mm dingil mesafesi ile 1.460 mm yüksekliğinde.

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

İÇ MEKÂN

Gösterge panelinin ortasında 15,6 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı bulunurken, sürücünün önünde McLaren 720S'i anımsatan bir özellik olarak dönebilen 8,8 inçlik bir sürüş kümesi yer alıyor.

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

DONANIMLARI BİRİNCİ SINIF

Dongfeng, eπ 007'yi ön 8 nokta masajlı koltukları, 64 renkli ortam aydınlatma sistemi, en az 20 hoparlör içeren birinci sınıf bir ses sistemi, kullanışlı 50W kablosuz şarj ve kapı kilidini açmak için yüz tanıma özelliği ile donatarak ekstra yol kat etti. 

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

Ayrıca hafızalı park etme, uzaktan kumandalı park etme ve şirketin gelişmiş sürüş destek sistemi dahil olmak üzere çeşitli işlevleri etkinleştiren 38 sensörden oluşan kapsamlı bir donanıma sahip.

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

PERFORMANS 

eπ 007 hem batarya-elektrikli hem de menzili uzatılmış elektrikli varyantlarda satışa sunulacak.

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

BAŞLANGIÇ MODELİ

Temel 53-Pro BEV modelinde 56,83 kWh batarya paketi, 215 hp ve 310 Nm torka sahip bir arka elektrik motoru bulunmaktadır. 

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

Tek bir şarjla 530 km'ye kadar sürüş menziline sahiptir. Ayrıca model 0'dan 100 km/s'ye 6,8 saniyede ulaşabiliyor.

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

ORTA SINIF 620PRO

Orta sınıf 620Pro varyantı daha büyük 70,26 kWh batarya paketi, 268 hp arka elektrik motoru ve 320 Nm tork ile donatılmıştır. 

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

Bu model 0'dan 100 km/s hıza 5,8 saniyede ulaşıyor ve tek bir şarjla 620 km'ye kadar daha uzun bir menzil sunuyor.

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

SERİNİN EN ÜSTÜ

Serinin en üstünde ise aynı 70,26 kWh batarya paketi ve 536 hp güç ve 640 Nm tork üreten iki elektrik motoruna sahip performans odaklı 540 Max versiyonu yer alıyor. 

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

Bu varyant 0'dan 100 km/sa hıza sadece 3,9 saniyede çıkıyor ve tek bir şarjla 540 km mesafe kat edebiliyor.

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

HİBRİT SEÇENEĞİ

Dongfeng ayrıca 1,5 litrelik bir motor, 28,39 kWh batarya içeren ve temel modelle aynı 215 hp ve 310 Nm arka elektrik motorunu kullanan 200Pro adlı menzili genişletilmiş bir versiyon da sunuyor. 

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

Bu versiyon, sadece elektrik gücüyle 200 km'ye kadar yol kat edebiliyor. 

Çinliler çıldırdı! Kapıları Lamborghini gibi açılan 546 beygirlik model sadece 678 bin lira

Menzil genişletici olarak hizmet veren 1,5 litrelik motorla ise 1.200 km yol kat edebiliyor.

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