'2023'te 1 araç ortalama 6 kez el değiştirip satıldı' diyerek seslendi: 'Ciddi yaptırımlar artık şart'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 18:34

Güncelleme: 22.01.2024 - 18:34

Geçtiğimiz yıl sıfır kilometre araç pazarı için rekorların kırıldığı bir dönem olarak tarihteki yerini alırken, ikinci el araç pazarıysa yaklaşık 7 milyon seviyesinde kalarak yılı kayıplarla kapattı. Mükerrer ve kayıt dışı satışların yoğun olduğu ve sadece otomotiv-ticari araç satışlarının reelde 4,5 milyon seviyesinde olduğu belirtildi. 2023 yılında ikinci el pazarında tespit edilen önemli hususlara dikkat çeken Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş şöyle konuştu:

“Bir araç ortalama 6 kez el değiştirerek gerçek kullanıcıya ulaştı. Basit bir örnekle ihale şirketi aracı satın aldı, satış sırasında kurumsal şirkete sattı, kurumsal şirketten galeri aldı, galeri aracıya sattı, aracı farklı bir aracıya sattı, kâr amacıyla bireysel kişi satın aldı, en son nihai tüketiciye sattı.

'İKİNCİ ELDE 6 MİLYONLUK PAZAR'

Sektörde kayıt dışı inanılmaz bir aracı mevcuttu ve üstüne kâr marjları koyularak olması gerekenin çok daha üstünde fiyatlarla gerçek kullanıcı aracı almış oldu. Kayıt dışı satışlar için ciddi yaptırımlar artık haksız rekabete karşı şarttır. Ülkemizin tek yerli kurumsal oyuncusu olarak yüksek teşvike ve vergi avantajına sahip yabancı sermayeli şirketlerle ve kayıt dışı aracılarla rekabet etmek durumundayız. Şu anda ortalama 200 bin adet 2023’ten kalan sıfır araç var, bu yüzden hem ikinci el hem de sıfır kilometre pazarı için çetin bir rekabet söz konusu olacak. Sıfırda maksimum 800 bin, ikinci elde 6 milyonluk pazar öngörüyoruz.”

Şirket, otomotiv pazarındaki kayıt dışı oranı ve yabancı şirketlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

10 yıl önce kurulan Otomerkezi.net’in CEO’su Muhammed Ali Karakaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Geçtiğimiz yıla dikkatli baktığımızda 7 milyon araç satılmış, büyük bir kısmı ise mükerrer ve kayıt dışı. Otomobil+HTA olarak baktığımızda 4,5 milyon seviyesinde. Bir araç gerçek kullanıcıya ulaşana kadar 6 kez el değiştirmiş. Yılda 60 araç satan ve sadece 1 milyon TL cezai yaptırım aldığı için alım satıma devam edeceğini söyleyen, yetki belgesi olmayan komisyoncuları haberlerde görüyoruz. Öte yandan sektördeki tüm rakiplerimiz yabancı sermayeli ve iç pazarımıza büyük teşviklerle, vergi avantajlarıyla giriş yaptılar. Bu haksız rekabet ortamında teşviklerin daha adil olması gerektiği ve kayıt dışı aracılar için çok daha ciddi yaptırımlarda bulunulması çağrısında bulunuyoruz. Böyle bir ortamda kurumsallaşmaya ve sektörü yüksek standartlara kavuşturmaya teşvik olduğunu söylemek çok zor.”

Muhammed Ali Karakaş

200 BİN ARAÇLIK STOK

Yeni yıla dair beklentilerini paylaşan Karakaş, mevcutta 200 bin sıfır kilometre aracın galerilerde ve bireylerde stok olarak kaldığını belirtti. Ardından açıklamalarını şöyle noktaladı:

“Sıfır kilometre 200 bin adet geriden başlıyor. 37 yeni sıfır otomobil pazara girecek, dolayısıyla sıfır kilometrede rekabet çetin olacak. Aynı doğrultuda ikinci el de zorlu rekabet ortamına girecek diye düşünüyoruz. Şu an satışta yaklaşık 800 bin adet araç var, bu sayı 450 bine inmeden ikinci elin hareketlenmesi söz konusu olmayacaktır. Bu faktörlerden ötürü sıfırda maksimum 800 bin, ikinci elde 7 milyonluk pazar beklentisinde bulunuyoruz.”