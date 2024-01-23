Elektrikli otomobil indirimlerine ilk tepki Stellantis'ten geldi: Tesla'yı hedef aldı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:40

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:40

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, elektrikli araç fiyatlarındaki indirimlerin "kan gölüne" yol açabileceğini ve markanın dibe doğru bir yarıştan kaçındığını söyleyerek Tesla'yı hedef aldı.

Stellantis'in ABD'deki ilk Jeep ve Dodge elektrikli modellerinin temelini oluşturacak ikinci elektrikli araç platformunu tanıtmasının ardından Tavares, markanın kârları baskılayabilecek fiyat kesintilerinden kaçınması gerektiğini söyledi.

Tavares, bunun birkaç otomobil üreticisinin devralma hedefi olmasına bile yol açabileceğini söyledi. Grubun lideri, markanın bazı rakiplerini genişleyen zararlarla "sıkıntıya" sokabilecek fiyat baskısından daha iyi korunduğunu iddia ediyor.

Reuters'a göre Tavares yaptığı açıklamada, "Maliyetlerinizin gerçekliğini göz ardı ederek fiyatlandırmayı düşürürseniz, kan gölüne dönersiniz" uyarısında bulundu.

Tavares, Tesla'yı hedef alarak "Fiyatlarını acımasızca düşüren ve kârlılıkları acımasızca çöken bir şirket biliyorum" diye ekledi.

Tesla Model 3

Tesla, 2023 yılı boyunca fiyatları düşürürken günler önce ise Avrupa'da en çok satan Model Y'de bir kez daha indirime gitti. Haber, Tesla'nın bu ayın başlarında dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de fiyatları düşürmesinin ardından geldi.

Stellantis, 2021 yılında Fiat Chrysler ve PSA Grup'un birleşmesiyle kuruldu.

Stellantis Avrupa'daki en büyük elektrikli araç satıcılarından biri olmasına rağmen, otomobil üreticisi bu yıl ABD'de ilk tamamen elektrikli modellerini piyasaya sürüyor.

PİYASAYA SÜRÜLECEK YENİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Ram, Ford'un E-Transit'i ve Rivian'ın ticari elektrikli minibüsüyle rekabet edecek olan ilk elektrikli minibüsü Ram ProMaster'ı piyasaya sürdü.

Sırada Jeep var. Dayanıklı off-road markasının elektrikli Wagoneer S'i bu sonbaharda satışa sunulacak. Elektrikli SUV 600 beygir gücüne ve 644 km kadar menzile sahip olacak. Ayrıca 0'dan 100 km/sa hıza 3,5 saniyede çıkabiliyor.

Jeep Wagoneer S

Jeep ayrıca ikonik Wrangler'dan esinlenen Recon'u piyasaya sürüyor. Yeni "sağlam ve tam yetenekli elektrikli SUV" Rubicon Trail'i geçebilecek.

Wrangler'ın ruhunu canlı tutmak için Recon, çıkarılabilir kapılar ve pencereler gibi özellikler içerecek.

Jeep Recon

DODGE CHARGER 2024'TE GELİYOR

Dodge'un ilk elektrikli aracı da bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Bu araç ikonik Charger'ın tamamen elektrikli bir versiyonu olacak.

Yeni Dodge Charger EV'nin bu hafta başında Chrysler'in merkezinin yakınlarında test edilirken görülmesi, EV'nin yakında piyasaya çıkacağını gösterdi. Stellantis henüz özellikleri doğrulamamış olsa da söylentiler en üst varyantın yaklaşık 900 beygir güce sahip olabileceğini gösteriyor.

Dodge Charger

Yeni EV'lerin piyasaya sürülmesiyle birlikte Stellantis tamamen elektrikli ürün gamını ikiye katlayacak. Fiyatlandırmanın ilk Jeep, Dodge ve Ram EV'leri piyasaya sürülürken nasıl etkileyeceğini görmek ilginç olacak.

Tavares'in yorumları, Ford'un cuma günü "beklenenden daha yavaş" talebi gerekçe göstererek F-150 Lightning üretimini azaltmayı planladığını açıklamasının ardından geldi.

Ford ve GM elektrikli araç üretimini yavaşlatmış olsa da Volvo ve Hyundai gibi denizaşırı rakipler üretimlerini ikiye katlıyor.

Volvo ex30

Her iki otomobil üreticisinin de önemli segmentlerde benzersiz elektrikli araç teklifleri var. Volvo'nun 35 bin dolardan başlayan EX30'u piyasaya sürmesiyle birlikte CEO Jim Rowan, elektrikli araçları için "muazzam bir büyüme" bekliyor.