Lexus Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda ilk zaferini aldı

Premium otomobil üreticisi Lexus, motor sporları dünyasında da adından söz ettiriyor. Lexus’un RC F LMGT3 yarış aracı, 2025 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda (WEC) ilk zaferini Sao Paulo 6 Saat yarışında kazandı. Bu önemli galibiyet, Lexus’un WEC’teki yalnızca ikinci sezonunda geldi ve markanın kısa zamanda elde ettiği başarının daha da dikkat çekici olmasını sağladı.

Brezilya’daki efsanevi Interlagos Pisti’nde yapılan sezonun beşinci yarışında AKKODIS ASP Team tarafından kullanılan 87 numaralı RC F LMGT3, 216 tur sonunda damalı bayrağı ilk sırada geçti. Le Mans 24 Saat zaferi yaşamış olan Jose Maria Lopez, Petru Umbrarescu ve Clemens Schmid’in oluşturduğu ekip, güçlü performanslarıyla yarışı 37.716 saniye farkla kazandı. 78 numaralı Lexus RC F LMGT3 de dikkat çekici bir performans sergiledi ve zorlu yarışı beşinci sırada tamamladı.

RC F LMGT3, Lexus’un yüksek performanslı RC F coupe modeli üzerinden geliştirildi ve Şubat 2024’te WEC’te yarışmaya başladı. Kısa süre içerisinde ilk podyum başarısını ve pol pozisyonlarını elde eden araç, Sao Paulo zaferiyle birlikte artık WEC’in kazananları arasındaki yerini almış oldu.