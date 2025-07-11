Lexus'tan temmuz ayına özel kampanyalar: 400 bin lira takas desteği...

Lexus, temmuz ayı boyunca SUV modellerine yönelik takas destekleri ve showrooma özel fırsatlar sunduğu kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir'deki showroomlarda geçerli kampanya kapsamında, Lexus'un SUV segmentindeki modelleri LBX ve RX için çeşitli avantajlar sağlanıyor.

Kampanya, temmuz ayı sonuna kadar geçerli olacak ve stoklarla sınırlı tutulacak. B-SUV segmentindeki LBX modeli, 1,5 litrelik tam hibrit motoruyla birlikte 400 bin liradan başlayan takas desteği ve showrooma özel fırsatlarla sunuluyor.

E-SUV segmentindeki RX modelinde ise tam hibrit RX 350h ve performans hibriti RX 500h olmak üzere iki farklı versiyon yer alıyor. Bu modeller için 1 milyon 625 bin liradan başlayan takas desteği ve özel fırsatlar sağlanıyor.