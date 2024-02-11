Lexus'un yeni modeli Türkiye için gün sayıyor: Tarzını dijital alanda gösteriyor!

Yayınlanma: 11.02.2024 - 16:37

Güncelleme: 11.02.2024 - 16:37

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geleneksel araç satın alma tecrübesini değiştiren LBX Yapay Zeka Deneyimi, genç ve sosyal medyayı seven kullanıcıları kendisine çekmeyi amaçlıyor.

Bu sistemle kullanıcılar LBX ile kişisel sanat eserleri oluşturabiliyor.

Yapay Zeka sistemi, Instagram hesabının eşleştirilmesiyle, kullanıcıların önceden yaptığı paylaşımlardaki estetik anlayışını, kişiliğini, tercih ettiği dokuları ve renk paletini analiz ederek kişiselleştirilmiş sanat eserinin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Kullanıcılar, isterlerse Instagram hesabı olmadan da sanat eserleri oluşturabiliyor.

LBX’in yeni deneyimi, farklı tarzlarda milyonlarca sanat eseri oluşturabiliyor ve her bir eser, kullanıcıların kişilikleri gibi benzersiz oluyor. Yapılan bu yapay zeka çalışması oluşturulduktan sonra, kullanıcılar bunu indirip kaydedebiliyor ve kendi sosyal medya profillerinde paylaşabiliyor.