Lüks SUV’da dengeler değişiyor

Yayınlanma: 05.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 04:00

Köşeli çamurluklar, TOP LED Matrix farlar, ön panjur ile bütünleşen yatay ışık şeritleri Kodiaq’ın SUV görünümünü güçlendiriyor. Kodiaq’ın arka tasarımı da, aracın geniş iç hacmini gösterecek şekilde karakterize edildi. Kodiaq’ta serbest duran bilgi-eğlence sistemi 13 inç büyüklükte tercih edilebiliyor.

Merkezi dokunmatik ekranın altında yeni akıllı düğme kontrolleri “Smart Dials” yer alıyor. Basılabilen ve aynı zamanda çevrilebilen bu akıllı düğmelerin her biri, çeşitli araç fonksiyonlarına kolay erişim sağlıyor. Kabinde, vites kolu direksiyon kolonuna taşınarak yaşam alanında daha fazla pratiklik sunuyor. Üç güçlü motor seçeneği Türkiye tanıtımından itibaren mild hibrit teknolojili 150 beygir güce sahip 1.5 litre TSI benzinli motor ve 193 beygir güç üreten 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Bununla birlikte 2025 yılından itibaren Kodiaq RS ile birlikte 265 beygirlik 2.0 TSI benzinli motora sahip motor seçeneği de sunulacak. 150 beygir güç üreten 1.5 litre TSI motorlu Kodiaq, 0-100 kilometre hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlıyor. 193 beygir güç üreten 2.0 litre TDI üniteli Kodiaq ise dört çeker sürüşe sahip olarak sunuluyor.

Model, 0-100 kilometre hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlıyor. Bununla birlikte tüm Kodiaq versiyonları performansı, konforu ve verimliliği bir arada sunan 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

LEAPMOTOR İLK PARTİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARINI AVRUPA’YA YOLLADI

Leapmotor ile Stellantis arasında, yüzde 51’e 49 Stellantis liderliğinde kurulan Leapmotor International, elektrikli modelleri C10 ve T03’ü Avrupa’ya doğru yola çıkardı. Şirket, dokuz Avrupa ülkesinde eylül ayından itibaren C10 ve T03 elektrikli araçları satacak. Ayrıca 2024 yılı sonuna kadar Avrupa’da Leapmotor marka araçlar için 200 satış noktası kurmayı planlıyor.

Leapmotor C10, Leapmotor’un küresel tasarım ve güvenlik standartlarına göre ürettiği ilk küresel ürün. Bu, segmentinin en iyi premium sürüş ve yol tutuş deneyimini sunan, 420 kilometre WLTP menzili sağlayan ve 5 yıldızlı E-NCAP derecelendirme standardını karşılayan tam donanımlı, aile odaklı D segment bir otomobil. Leapmotor T03 ise B segment seviyesinde iç alana sahip, küçük beş kapılı A segment kentsel kullanıma yönelik bir otomobil. Sadece tarzıyla değil, aynı zamanda sürüş keyfi ve 265 kilometre WLTP menziliyle de dikkat çekiyor.