MG'nin yeni modeli satışa sunuldu: İşte MG7 teknik özellikleri ve fiyatı

Ülkemiz yollarına Passion ve Excellence donanımlı versiyonları ile adım atan model, şık tasarım detayları ile dikkat çekiyor. Özellikle aktif spoyler, sürüş dinamiğini desteklerken modele sportif bir görsellik katıyor.

MG markasının iddialı “Fastback” sedan modeli yeni MG7 Türkiye’de satışa sunuldu. Yenilikçi tasarımı, yüksek performansı ve premium donanımıyla MG7, markanın lüks sedan segmentindeki iddialı temsilcisi olarak öne çıkıyor.

Yeni MG7’nin giriş seviyesi olan Passion donanımından itibaren; 18'' alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, 4 egzoz çıkışı ve ayarlanabilir egzoz sesi, LED farlar, LED stop lamba grubu, 33’’ UniScreen, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri standart olarak sunuluyor. Ayrıca sürüş modu seçimi, direksiyonda Super Sport Mode'a geçiş düğmesi, F1 Vites Kulakçıkları gibi özellikler yer alıyor.

MG7 Excellence siyah ve yeşil iç döşeme seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Versiyonun opsiyon listesinde ise Head-up Display ve 9 Hoparlörlü BOSE premium ses sistemi yer alıyor.

Excellence donanımlı versiyonda ise Passion donanımlı versiyonun özelliklerine ek olarak; 1.8m2 elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, 19” alüminyum alaşım jantlar ve kırmızı fren kaliperleri, aktif spoiler, ön sis farları, 360 kamera, elektrikli bagaj kapağı, otomatik katlanan yan aynalar, sürücü koltuğu ve yan aynalarda hafıza fonksiyonu, elektrikli ayarlanabilen ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatma gibi donanımlar bulunuyor.

Kırmızı Alcantara döşemesiyle dikkat çeken MG7 Excellence Red Edition’ın, ön koltuk başlıklarında yer alan MG logosu iç ambiyansını tamamlıyor. MG7 Excellence Red Edition için de lansmana özel, sınırlı bir süre için Head-up Display ve 9 Hoparlörlü BOSE ses sistemi hediye edilecek.

MG7’nin tüm versiyonları 1.5L turbo benzinli motor ve 7 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzıman kombinasyonu ile sunuluyor.

Yüksek mukavemetli çelik gövde yapısına sahip MG7’nin tüm versiyonlarında, 6 hava yastığı bulunuyor. MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri kapsamında tüm donanım seviyelerinde; Adaptif Hız Sabitleyici, Otomatik Acil Fren Sistemi, Ön Çarpışma Uyarısı, Şerit İhlal İkazı, Şerit Takip Desteği, Acil Durumda Şeritte Tutma Sistemi, Sürücü Monitörü: Sürücü Dikkat Dağınıklığı ve Yorgunluk Uyarısı yer alıyor.

MG7 FİYATLARI

MG7 Passion'ın fiyatı lansmana özel 2 milyon 470 bin TL olarak açıklandı.

Kullanıcılar, MG7 Excellence’a ise lansmana özel 2.690.000 TL fiyatı ile sahip olabilecek. Ayrıca MG markası toplam değeri 110.000 TL olan opsiyonel donanımları sınırlı bir süre için MG7 sahiplerine hediye edecek.

MG7 Excellence Red Edition için anahtar teslim fiyatı DA 2.770.000 TL olarak belirlendi.



