Mk 8.5 Volkswagen Golf R Nurburgring'de ortaya çıktı!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 16:55

Güncelleme: 14.11.2023 - 16:55

Volkswagen Golf'ün 50. yıldönümüne yaklaşırken Alman devi ikonik hatchback'e önemli güncellemeler getirecek bir güncellemes tanıtmayı planlıyor. Güncellemeler arasında, ikonik Nürburgring pistinde hem hatchback hem de estate formlarında tur atarken görüntülenen üst sınıf Golf R'da yapılacak değişiklikler de yer alıyor.

Tüm Golf 8.5'lerde olduğu gibi, yeni R'da de biraz daha ince ve daha köşeli LED farlar ile hafifçe yeniden tasarlanmış bir alt tampon yer alacak. Yeni R'ın tampon açıklığı artık biraz daha büyük ve bir adet daha az yatay çıtaya sahipken, mevcut aracın gövde rengindeki çıtalarının sahte versiyonları beyaz bantla yeniden yaratılmış.

Dış görünümün geri kalanı muhtemelen değişmeyecek ve bu özel prototipte mevcut modelin 'Performans Paketi'nin daha büyük kanadı ve 19 inçlik jantlarının yanı sıra isteğe bağlı spor egzoz sistemi kullanılacak.

MK 8.5 GOLF R İÇ MEKÂN

VW'nin yeni Tiguan ve Passat'ta tanıtılan aynı yükseltilmiş 15 inçlik bilgi-eğlence dokunmatik ekranını ve kullanıcı arayüzünü uygulamasıyla kabin içinde daha büyük değişiklikler de bekleniyor.

MK 8.5 GOLF R TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İlk çıkışından bu yana Mk8 Golf R'ın spesifik güç çıkışı 320 hp olarak derecelendirildi ve 20 Years özel sürümü bunu 333 hp'ye yükseltti. Standart R'ın daha yüksek bir güce sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor, ancak her iki durumda da yedi ileri DSG şanzıman ve VW'nin 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi yer alacak. Ayrıca, daha pratik bir gövde tarzında benzer güncellemeler içeren Golf R Estate de test edilirken görüldü.

Yeni Golf R'ın önümüzdeki aylarda standart Golf serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.