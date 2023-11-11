BMW ve Mini modelleri ilk kez aynı fabrikada üretiliyor: Türkiye ayrıntısı...

Yayınlanma: 11.11.2023 - 16:45

Güncelleme: 11.11.2023 - 16:45

Bmw, yeni Mini Countryman ve tamamen elektrikli versiyonunun seri üretimine Leipzig'de başladı. electrive.com'un aktardığına göre ilk kez bir Mini modeli Almanya'da üretiliyor. Yeni Mini Countryman'in 17 Şubat 2024 tarihinde bayilerde yerini alması planlanıyor.

Ayrıca BMW Grubu ilk kez Mini ve BMW otomobillerini aynı fabrikada üretiyor. Mini Countryman artık BMW 1 Serisi, BMW 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 2 Serisi Active Tourer ile aynı montaj hattından çıkıyor.

ÇOK MARKALI OPERASYON

Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Milan Nedeljkovic, BMW iFactory için uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak esnek bir üretim sistemi üzerinde "çok markalı operasyonlar" olarak adlandırıyor.

Grup, yeni modellerin üretim hacmini arttırmak için Leipzig'e yaklaşık yarım milyar avro yatırım yaptı. Bu yılki IAA'da tanıtılan üçüncü nesil Mini Countryman benzinli, dizel veya tamamen elektrikli güç aktarma organlarıyla sunulacak ve Mini Countryman Electric için yüksek voltajlı bataryalar da Leipzig'de üretilecek.

Üretim sistemini Mini'ye özgü gereksinimlere uyarlamak için BMW Group yaklaşık 200 milyon Euro yatırım yaptı. Başlangıçta günde yaklaşık 100 Mini Countryman otomobil üretim hatlarından çıkacak ve önümüzdeki yıl boyunca bu sayı 500'e yükselecek. Halihazırda fabrikadan her gün çıkan yaklaşık 1.000 BMW otomobile ek olarak. Şirket kaç tanesinin elektrikli olacağını tahmin etmiyor.

Fabrika Direktörü Petra Peterhänsel şöyle konuştu:

"Leipzig elektrikli kalmaya devam edecek. BMW i3 ve i8 ile BMW Group'ta e-mobilitenin öncüsü olduk ve 2024'ten itibaren bir sonraki tamamen elektrikli otomobilimizi üreteceğiz: Mini Countryman Electric. Bunun için yüksek voltajlı bataryaları da kendi bünyemizde üreteceğiz."

Mevcut beşinci nesil yüksek voltajlı akülerin üretim süreci hücre kaplama, modül üretimi ve akü montajından oluşuyor. Tüm hatlar faaliyete geçme sürecinde olup, ikinci bir yüksek voltajlı akü montaj hattının 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Gruba göre, e-komponent üretim kapasitesi de 2021'den bu yana artıyor ve Leipzig Fabrikası'nı "BMW üretim ağı genelinde önemli bir tedarikçi" haline getiriyor. Parçalar BMW iX1, BMW i4, BMW i5 ve BMW iX gibi tamamen elektrikli araçlarda kullanılıyor. Leipzig'deki bileşenler birimi şu anda 800'den fazla kişiye istihdam sağlıyor ve toplamda 800 milyon Euro'yu aşan yatırımlarla daha da geliştirilmesi planlanıyor. Buna ek olarak, yeni Mini sadece araç üretiminde 900 yeni istihdam yaratacak.

MINI'NİN İNGİLTERE'DEKİ ÜRETİMİ

BMW'nin İngiltere'deki üretimi tamamen durdurabileceği yönündeki söylentileri yalanlamasının ardından geleneksel Mini evi de modernizasyon sürecinden geçiyor. Bunun yerine grup, eylül ayında BMW'nin İngiltere'de Mini marka araçların üretimine ve tesisin sadece elektrikli araçlara dönüştürülmesine 600 milyon Sterlin yatırım yapacağına dair planlarını doğruladı. Oxford fabrikası 2026'dan itibaren iki yeni tamamen elektrikli Mini modeli ve 2030'dan itibaren sadece elektrikli modeller üretmeye hazırlanıyor.

Ancak bunlar Mini Countryman değil, geçtiğimiz günlerde IAA Mobilite Fuarı'nda tanıtılan Mini Cooper 3-kapı ve kompakt Mini Aceman crossover.

Leipzig'de olduğu gibi Oxford fabrikası da İYM ve EV modelleri üretebiliyor. Şu anda bunlar geleneksel motorlu Clubman ve Mini Electric. Tesis 2024'ten itibaren yeni nesil İYM otomobillerin yanı sıra yeni Mini Cabrio'yu üretecek ve 2026'da yukarıda bahsedilen iki tamamen elektrikli modeli ekleyecek.

O dönemde BMW, yılda yaklaşık 200.000 araçlık bir üretim kapasitesi hedeflediğini açıklamıştı. Otomobil üreticisi, 2030 yılına kadar Swindon, Hams Hall ve Oxford'daki Birleşik Krallık tesislerine 3.5 milyar Euro'dan fazla yatırım yapacağında ısrar ediyor.

MINI COUNTRYMAN

BMW'nin elektrikli Mini Countryman versiyonu önden ve dört tekerlekten çekişli bir model olarak sunacak. Tek motorlu Mini Countryman E 150 kW güç, 250 Nm tork ve 100 km/sa hıza 8,6 saniyede ulaşıyor. Dört tekerlekten çekişli Countryman SE ALL4, BMW iX1 xDrive30'u temel alıyor: Burada 230 kW mevcut ve 494 Nm tork ile üç basamaklı hızlara 5,6 saniyede ulaşıyor. WLTP'ye göre önden çekişli model tek bir batarya şarjıyla 462 kilometre yol kat edebilirken, dört tekerlekten çekişli model 433 kilometre menzile sahip. Her iki durumda da 66,5 kWh'lik bir batarya takılı olacak.

Mini Cooper'ın aksine, yeni elektrikli Countryman 22 kW AC'ye kadar şarj edilebiliyor. DC şarj noktasında 130 kW'a varan bir tepe noktasıyla hızlı şarj mümkündür; burada da Mini, standart şarj işlemi için yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar "30 dakikanın biraz altında" olduğu belirtiliyor. Countryman ayrıca navigasyon sistemi üzerinden akü ön koşullandırma özelliğine ve Plug&Charge işlevine de sahip.

MINI COUNTRYMAN ELEKTRİKLİ FİYATI

Countryman E 43.500 Euro'dan başlarken, dört tekerlekten çekişli model 6.000 Euro daha pahalı olacak ve en az 49.500 Euro olarak Almanya'da satışa sunulacak.

MINI COUNTRYMAN ELEKTRİKLİ TÜRKİYE FİYATI

Mini Countryman E'nin 160 kW'nin altında kalan motor gücü ve 1 milyon 250 bin TL'nin üzerinde olan baz fiyatı ile yüzde 40 vergiye tabi olacağı görülüyor. Baz fiyatı 1 milyon 250 bin TL'nin altında olsaydı yüzde 10 olacaktı ancak bu maalesef mümkün görülmüyor. Bu doğrultuda yeni Mini Countryman E'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatının 2 milyon Türk Lirası civarında olması bekleniyor.