Avrupa Parlamentosu Euro 7 emisyon standardını 'gevşetmeyi' kabul etti: Gizli anlaşma şüphesi!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 18:02

Güncelleme: 11.11.2023 - 18:19

Avrupa Parlamentosu'nda Hıristiyan Demokratlar, Avrupa şüphecileri ve Liberallerin çoğunluğu zayıflatılmış Euro 7 taslağı lehinde oy kullandı. Yasa, egzoz emisyonları (nitrojen oksitleri, partikül madde, karbon monoksit ve amonyak gibi) için mevcut sınırları güncelleyecek ve lastik ve frenlerden kaynaklanan emisyonları azaltmak ve elektrikli otomobil akülerinin hizmet ömrünü artırmak için yeni önlemler getirecek.

AB Komisyonu tarafından Kasım 2022'de önerilen ilk Euro 7 araç emisyonları yasa tasarısı oldukça iddialıydı. electrive.com'dan Nora Manthey'in imzası ile aktarılan bilgilere göre ilk kez egzoz dışı emisyonlar olarak adlandırılan mikroplastik ve (elektrikli) otomobillerin fren aşınmasına ilişkin söz konusu kurallar getirilmişti.

Ancak Parlamento şimdi Euro 6 limitlerinin uygulanmaya devam etmesi ancak benzinli ve dizel araçlar arasında daha önce yapılan ayrımın yapılmaması yönünde oy kullandı. Otomobil endüstrisine de uygulama için daha fazla zaman tanındı. Euro 7 standardı aslında 2025 yılından itibaren yeni tescil edilen araçlar için geçerli olacaktır. Karar ayrıca emisyon testleri için ılımlı koşullar sağlamaya devam ediyor; özellikle soğuk çalıştırma gibi yüksek emisyon senaryoları komisyonun ilk teklifinde öngörüldüğü gibi analiz edilmeyecek.

EURO 7 TEKLİFİ ZAYIFLATILDI

Bakanların bir araya geldiği AB Konseyi, İtalya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nin başını çektiği sekiz üye ülkenin tutumuyla Eylül 2023'te Euro 7 teklifini zayıflatmıştı. Euro 7'nin egzoz emisyonlarında mevcut Euro 6 standardında olması için değişiklikleri zorladılar. Sınırlara uyulmasını sağlayan testler ise neredeyse hiçbir değişikliğe uğramadı.

Bu tutum şimdi büyük ölçüde Parlamento'ya da taşınmış durumda. Der Spiegel'de yer alan bir habere göre Brüksel'deki uzmanlar; politikacılar ile otomobil endüstrisi arasında zımni bir anlaşma olduğundan şüpheleniyor. Bir lobi e-postasındaki pasajların, Çek bir liberal tarafından sunulan ve Parlamento'da çoğunluk için bir uzlaşma olarak görülen bir değişiklik önergesinde kelimesi kelimesine yeniden üretildiği söyleniyor. Euro 7 standardına ilişkin iddialı gerekliliklerin, 2035'ten itibaren yeni otomobiller için kabul edilen sıfır emisyon hedefi karşılığında feda edildiği varsayılmaktadır.

Buna göre, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Euro 7'ye yönelik "daha gerçekçi yaklaşımdan" memnun olmakla birlikte, bunun endüstri için yine de "ağır bir fiyat etiketi" getireceğini düşünüyor.

ÇEVRECİLERDEN TEPKİ GELDİ

Çevreciler ise ''gevşetilmiş'' standardın ''kirli'' otomobillere yeşil ışık yakmak için kullanılacağına inanıyor. Çevre STK'sı Transport & Environment (T&E), AB yasa koyucularının en azından standardın adını "Euro 6 F" olarak değiştirecek kadar dürüst olmaları gerektiğini yazıyor. T&E Araç Emisyonları ve Hava Kalitesi Müdürü Anna Krajinska ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bugün kabul edilen Euro 7 işe yaramazdan da kötü. Motorların karşılamak zorunda olduğu son kirlilik standardı ölü bir mektuptur. Kanun yapıcılar Euro 6F'nin adını değiştirme ya da geri çekme nezaketini göstermelidir."

T&E, kanun yapıcıların müzakereler sırasında yasayı yeniden adlandırmaması halinde, AB Komisyonu'nun mevzuatı geri çekme yetkisini kullanması gerektiğini de vurguladı. Kirli araçların çevreye verdiği zarar, Euro 7'deki küçük ilerlemelerden daha ağır basacaktır ifadeleri de dikkat çekti.

'EURO 7 İŞE YARAMAZDAN DA KÖTÜ'

T&E Araç Emisyonları ve Hava Kalitesi Müdürü Anna Krajinska ayrıca zayıflatılmış önlemleri de ayrıntılı olarak listelemektedir. Kamyonlara neredeyse iki kat daha yüksek NOx limitlerine izin verilecek; kamyonetler için hedefler yüzde 30 daha zayıf. T&E, hızlanma, sıcaklık ve yükseklik testleri de dahil olmak üzere otomobiller için yukarıda bahsedilen testlerin Euro 6 gerekliliklerine geri döndüğünü; aynı şeyin "neredeyse tamamen Euro 6 standartlarına geri dönen" kamyon test gereklilikleri için de geçerli olduğunu yazıyor.

Dahası, Euro 7'nin uygulanması "ciddi şekilde ertelenecek", yani otomobiller ilgili tüm düzenlemeler kabul edildikten üç yıl sonrasına kadar limitlere uymak zorunda kalmayacak. Kamyonlar için ise kurallar en erken 2030 yılına kadar uygulanmayacak.

E-YAKITLAR KAPSAM DIŞI

Parlamento müzakere pozisyonlarını 329 lehte, 230 aleyhte ve 41 çekimser oyla kabul etti. Bu haliyle Euro 7'ye son şeklini vermek üzere AB üyesi ülkelerin ulusal hükümetleriyle görüşmeler başlayacak. Yeni düzenleme egzoz emisyonlarına (nitrojen oksitleri, partikül madde, karbon monoksit ve amonyak gibi) ilişkin mevcut sınırları güncelleyecek ve lastik ve frenlerden kaynaklanan emisyonların azaltılması ve elektrikli otomobil akülerinin ömrünün artırılmasına yönelik yeni tedbirler getirecek. Alman liberaller (FDP) tarafından talep edilen e-yakıtlar ise kapsam dışı bırakıldı.

Ancak 2035'ten itibaren AB'de artık içten yanmalı motorlu otomobil satışı yapılmayacağı da aktarıldı. Üye devletler son oylamalarını bu yılın mart ayında yaptılar. Satış yasağı, İtalya, Polonya, Romanya ve Bulgaristan dışındaki tüm üye devletlerin üzerinde mutabık kaldığı Avrupa'nın ''Fit for 55'' iklim paketinin önemli bir parçası niteliğinde.