Münih Otomobil Fuarı'nda Avrupa ve Çin menşeli markalar karşı karşıya!

Çinli ve Avrupalı otomobil üreticileri, önümüzdeki hafta Münih Otomobil Fuarı'nda karşı karşıya gelecek. Bu durum, Volkswagen gibi mevcut üreticileri elektrikli araç devi BYD ve yeni gelen GAC ve Changan ile karşı karşıya getiren kıtadaki rekabetin yoğunlaşmasını yansıtıyor.

Avrupa'nın en büyük iki yılda bir düzenlenen otomobil fuarı olan bu yılki IAA Mobility, Avrupa otomobil üreticilerinin dünyanın en büyük pazarı olan Çin'de pazar paylarını kaybetmesiyle birlikte düzenleniyor.

Aynı zamanda, Çinli otomobil üreticileri, kendi ülkelerindeki baskıdan kaçmak için kâr arayışıyla Avrupa'ya açılıyor. Bunların başında, 2024 yılında küresel satışları 2019'a göre on kat artarak 4,2 milyon araca ulaşan elektrikli araç üreticisi BYD geliyor.

BYD'ye Münih'te diğer Çinli markalar Changan, GAC ve FAW'ın Hongqi markası da katılacak.

Alman otomobil lobisi VDA'nın bölüm başkanı Jan Heckman, “Çin sadece geri dönmekle kalmadı, her zamankinden daha fazla varlık gösteriyor” dedi ve bu yılki IAA'da 2023'e kıyasla %40 daha fazla Çinli katılımcı olacağını ekledi.

JATO Dynamics'e göre, Çinli markalar Ocak ve Temmuz 2025 arasında Avrupa pazar paylarını bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıkararak %4,8'e ulaştı.

McKinsey, bu markaların sonunda Japon ve Koreli otomobil üreticilerinin şu anda sahip olduğu %14 ve %9'luk pazar paylarına ulaşabileceğini tahmin ediyor.

TİCARET SAVAŞI ODAĞI AVRUPA'YA ÇEKİYOR

Son zamanlarda Çin yapımı elektrikli araçlara uygulanan AB gümrük vergilerine rağmen büyüme devam etti.

HONGQI

Bir zamanlar Mao Zedong'un gözdesi olan Hongqi; EHS5, EHS7 ve EHS9 modellerini tanıtacak ve Avrupa stratejisini açıklayacak.

CHERY

Çin'in en büyük otomobil ihracatçısı Chery; Omoda ve Jaecoo markalarını Almanya'da piyasaya sürecek.

BYD SEAL 6

BYD ise premium Denza markasını ve Seal 6 DM-i Touring plug-in hibrit sedanını sergileyecek.

Temmuz ayı boyunca BYD'nin Avrupa satışları yüzde 290 artışla 84 binden fazla araca ulaştı. Çin'deki son dönemdeki zayıf satışlar ve üretim düşüşleri, Avrupa'da daha hızlı büyüme baskısını artırıyor.

Mercedes-Benz, BMW ve Renault dahil olmak üzere Avrupa'nın otomobil üreticileri güçlü bir yanıt hazırlıyor.

SERGİLENECEK MODELLER

McKinsey'in kıdemli ortağı Harald Deubener, “Ürün açısından bakıldığında, bu yılki IAA, Avrupa ve Alman otomobil üreticileri için iki veya dört yıl öncesine göre çok daha önemli” dedi.

BMW, Neue Klasse EV serisinin ilk modeli olan iX3 SUV'yi piyasaya sürecek. Renault, Clio 6'yı piyasaya sürecek ve Mercedes-Benz, yeni nesil EV'lerin ilki olan GLC'yi tanıtacak.

Volkswagen, 2026 yılında 25 bin Euro altında satışa sunulması beklenen kompakt hatchback ID.Polo EV modelini piyasaya sürecek.