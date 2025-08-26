O marka da tamamen elektrikli araçlara geçiş planından vazgeçti!

Alman otomobil üreticisi Opel, tamamen elektrikli bir ürün yelpazesi oluşturma planlarını askıya alarak, “çoklu enerji” stratejisine odaklanmayı sürdüreceğini açıkladı. Opel, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, Fiat gibi markaların da bağlı olduğu Stellantis Group çatısı altında yer alıyor.

2021’de Stellantis’in EV Günü etkinliğinde, dönemin Opel CEO’su Michael Lohscheller, markanın 2028 yılına kadar Avrupa pazarında sadece elektrikli araçlar satacağını açıklamıştı. Ancak Opel, bu plandan geri adım atarak elektrikli, plug-in hibrit ve içten yanmalı motor seçeneklerini bir arada sunacağı mevcut stratejisine devam edecek.

TALEBE BAĞLI DEĞİŞİM

Şirket, her modelin tamamen elektrikli bir versiyonunu sunan ilk Alman otomobil üreticisi olma iddiasını sürdürüyor. Ancak, yapılan açıklamada 2028 hedefinin mutlak olmadığını belirten Opel, “Talep tarafı aksini gerektiriyorsa, bu tarih ile sınırlı olmak zorunda değildir” ifadesini kullandı.

Elektrikli araçlara geçişte öncü markalardan biri olarak lanse edilen Opel, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi bazı pazarlarda elektrikli modellere odaklanmaya devam edeceğini, fakat diğer pazarlarda müşteri talebine bağlı olarak farklı motor seçenekleri de sunacağını belirtti.

Opel ve İngiliz kardeş markası Vauxhall, Avrupa’nın en çok satan markaları arasında yer alıyor. 2025’in ilk yarısında, bu iki marka B hatchback segmentinde Almanya ve İngiltere’de lider konuma geldi.

Bu gelişmeyle birlikte Opel, Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi ve BMW gibi elektrikli araç stratejilerini revize eden Alman üreticiler arasına katıldı.