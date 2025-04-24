O marka fosil yakıtlı modelleri elektrikliye çevirecek!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:25

Güncelleme: 24.04.2025 - 17:25

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, Qinomic, içten yanmalı motorlara sahip hafif ticari araçların (HTA) elektrikli araçlara dönüştürülmesini sağlayan bir dönüşüm sistemi tanıttı.

Qinomic, kazan-kazan stratejisi kapsamında dönüşüm için gerekli 200'ün üzerinde orijinal bileşeni Stellantis'ten satın alacak.

Stellantis ise değiştirilecek bileşenleri geri satın alacak ve Torino Mirafiori'deki SUSTAINera Döngüsel Ekonomi Merkezi'nde yeniden üretecek.

Yaklaşık 2,5 yıl önce başlayan ve Stellantis'in döngüsel ekonomi iş birimi SUSTAINera ile işbirliği içinde geliştirilen proje, yeni teknolojinin devreye alınmasıyla hayata geçiyor.

ELEKTRİKLİYE ÇEVRİLECEK MODELLER

Dönüşüm projesi içten yanmalı motorlu hafif ticari araç sahiplerinin, yeni araç satın almak yerine araçlarını elektrikliye çevirmelerine olanak veriyor.

Yeni teknoloji ilk etapta Fransa'da orta büyüklükteki Stellantis Pro One hafif ticari araçları Fiat Professional Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert ve Citroen Jumpy modellerinde satışa sunulacak.

Qinomic, kazan-kazan stratejisi kapsamında dönüşüm için gerekli orijinal bileşenleri (batarya ve elektromotorla ilgili 200 adedin üzerinde) doğrudan Stellantis'ten satın alacak.

Stellantis ise başta motor, şanzıman, depo ve egzoz sistemi olmak üzere içten yanmalı motor bileşenlerini geri kazanacak. Bu bileşenler, durumlarına ve kilometrelerine bağlı olarak SUSTAINera faaliyetlerinin pozitif döngüsüne dahil edilerek yeniden kullanılacak veya üretilecek.

KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Güvenlik, dayanıklılık ve homologasyon gibi kriterlere uyumu ve orijinal ürün (OEM) kalitesini garanti eden yeni teknik çözümün sunulmasıyla CO2 içermeyen mobiliteye geçiş teşvik edilirken araçların kullanım ömrü uzatılıyor.