Alfa Romeo 100 bininci Tonale modelini üretti

Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:05

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:05

Alfa Romeo, 100 bininci Tonale modelini üretim bandından indirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, banttan indirilen 100 bininci araç, kırmızı bir Tonale oldu.

İnovasyon, İtalyan tarzı ve elektifiye sportifliği bir araya getiren model, Alfa Romeo için önemli bir kilometre taşını simgeliyor.

Model, yollara çıktığı günden bu yana, tasarım, teknoloji, kalite ve sürdürülebilirlik alanlarında pek çok ödüle layık görüldü.

Tonale, İtalyan tasarımının çizgilerini, sınıfının ileri bağlantı teknolojileriyle buluşturuyor. Aracın iç mekanında, tamamen dijital 12.3 inçlik gösterge paneli ve 10.25 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı dikkati çekiyor.

Türkiye'de TI, Speciale, Tributo Italiano ve Veloce donanım seviyelerinde tercih edilebilen Tonale, 280 HP gücünde, 6 ileri otomatik şanzımanlı Plug-In Hybrid Q4 versiyonun haricinde, 130 HP'lik 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanlı dizel motor seçeneği ve 160 HP'lik hibrit seçeneği ile geniş bir motor yelpazesiyle satın alınabiliyor.