O markadan ABD gümrük kararına ilişkin açıklama: Kâr artışı öngördü!

Lüks spor otomobil üreticisi Ferrari yaptığı açıklamada, güçlü fiyatlandırma gücü ve daha zengin ürün teklifleriyle desteklenen çekirdek kazançlarının ikinci çeyrekte yüzde 6 arttığını ve AB yapımı ürünlere yönelik yeni ABD tarifelerinin etkilerinin azaldığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Pazar günü daha geniş bir ticaret anlaşmasının parçası olarak AB menşeli ürünlerin ithalatına yüzde 15 gümrük vergisi uygulanması konusunda anlaştı.

Anlaşmanın bir sonucu olarak, İtalya merkezli Ferrari perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin AB'den otomobil ithalatına ilk olarak yüzde 25 oranında gümrük vergisi koyduğu mart ayında getirdiği kar marjları üzerindeki 50 baz puanlık riski kaldırdığını söyledi.

Ancak, gümrük vergilerinin etkilerinin azalmasına ve yılın ikinci yarısında sanayi maliyetlerinin düşmesini beklemesine rağmen, Ferrari 2025 yılı için mevcut tahminlerini yinelemekle yetindi.

Milano borsasında işlem gören hisseler, sonuçların açıklanmasının ardından kayıplarını genişleterek yüzde 4,8'e kadar düştü.

KÂRDA YÜKSELİŞ AÇIKLAMASI

Tahminler arasında tüm yıl için düzeltilmiş faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kârın en az 2,68 milyar Euro'ya yükselmesi de yer alıyor.

İkinci çeyrekte, düzeltilmiş FAVÖK 709 milyon Euro olarak gerçekleşti. Ferrari, artık "2025 rehberliğine daha güçlü bir güven" duyduğunu belirtti.

Şirket yaptığı açıklamada, çeyrekte fiyatlandırma gücünün Ferrari'nin SF90 XX ve 12Cilindri ailelerinin modellerinin teslimatlarının yanı sıra artan kişiselleştirmeler ve esas olarak Amerika bölgesi tarafından yönlendirilen olumlu ülke karışımı ile desteklendiğini söyledi.