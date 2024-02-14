Çin'de elektrikli araç satışları ocak ayında düştü: En çok satan markalar açıklandı...

Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:28

Güncelleme: 14.02.2024 - 16:28

Çin'de elektrikli araç satışları ocak ayında mevsimsel faktörler nedeniyle önemli ölçüde düşerek 729 bin adede geriledi. Bataryalı elektrikli araçlar plug-in hibritlerden bile daha kötü performans gösterdi. Şubat ayındaki Çin Yeni Yılı nedeniyle, içinde bulunduğumuz ayın da muhtemelen zayıf geçeceği düşünülüyor.

Birçok pazarda olduğu gibi, ocak ve şubat aylarında işler yavaşlamadan önce yılsonu genellikle araç satışlarında bir zirveye işaret eder. Çin'de bu olgu, Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin (CAAM) son rakamlarında tekrar gözlemlenebilir.

Ocak ayında satılan yaklaşık 729 bin elektrikli otomobil, Ocak 2022'ye göre yüzde 79 daha yüksek, ancak Aralık 2023'e göre yüzde 39 daha düşük.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla kaydedilen önemli iyileşme, kısmen sübvansiyonların kaldırılması, önemli piyasa fiyatı dalgalanmaları ve Ocak 2023'te kutlanan Çin Yeni Yılı nedeniyle Ocak 2023'teki talebin son derece düşük olmasından kaynaklanıyor.

TOPLAM OCAK SATIŞLARI 2.4 MİLYON ADET

Ocak ayında Çin'de tüm güç aktarma organlarında 2,4 milyon araç satıldı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 47,9 daha fazla, ancak bir önceki aya göre yüzde 22,7 daha az. 729 bin yeni enerji aracı (NEV) ise toplam satışların yüzde 29,9'unu oluşturdu.

Aralık ayında bu rakam yüzde 37,7 idi. CN EV News'e göre, Nisan 2023'ten bu yana Çin'de NEV benimsenmesi ilk kez yüzde 30 sınırının altına düştü.

CAAM verilerine göre, ocak ayında Çin'de 445 bin bataryalı elektrikli araç (BEV) tescil edildi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 55,1 daha fazla, ancak aralık ayına göre yüzde 46,1 daha az. PHEV'lerde ise ocak ayında 284 bin adede ulaştı. Ocak 2023'e kıyasla yüzde 134,7'lik bir artış, ancak bir önceki aya kıyasla yüzde 22'lik bir düşüş olduğu görüldü.

Ayrıca ilginç: Çin'de üretilen 629 bin yeni enerji aracı (NEV) ocak ayında Çin'de kalırken 101 bin adet ihraç edildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yurtiçi satışlarda yüzde 93,5 ve NEV ihracatında yüzde 21,7'lik bir artışa tekabül etmektedir. Bu rakamlar aralık ayına kıyasla yüzde 41,8 ve yüzde 9 oranında düşmüştür. İhracatlar 82 bin BEV (yıllık +%5) ve 18 bin PHEV (yıllık +%310) olarak ayrıştırılabilir.

LİDER YİNE BYD

Üretici sıralamasında, BYD ocak ayında 201 bin 19 plug-in otomobil satışı ile (yıllık bazda +%33,9, Aralık ayına kıyasla -%40,9) elektrikli otomobil ve plug-in hibrit pazar lideri olmaya devam etti. Buna 105 bin 304 adet BEV ve 95 bin 715 adet PHEV dahil olup, sonuncusu bir önceki aya kıyasla bataryalı elektrikli otomobillerden biraz daha az zemin kaybetti.

Tesla ocak ayında Çin'de üretilen ve tamamı BEV olan 71 bin 447 araç sattı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi böylece saf BEV karşılaştırmasında bile BYD'nin oldukça gerisinde kaldı. Tesla'nın Ocak ayı satışları Ocak 2023'e kıyasla yüzde 8,2'lik bir artışı, aralık ayına kıyasla ise yüzde 24,1'lik bir düşüşü temsil ediyor. Ocak ayı ihracatı için ayrı bir rakamsa paylaşılmadı.

TÜM MARKALARDA ELEKTRİKLİ SATIŞLARI

İki otomobil üreticisinin arkasında, elektrikli araç start-up'larının alanı dar kalmaya devam ediyor. Geely iştiraki Zeekr ocak ayında 12 bin 537 BEV araç teslim ederken, Nio 10 bin 55 elektrikli araç, Neta 10 bin 32 otomobil ve Xpeng 8 bin 250 BEV sattı. Tümü Aralık 2023'e kıyasla zemin kaybetti, ancak Ocak 2023'e kıyasla zemin kazandı. Menzil uzatıcı modeller (yani yarı plug-in hibritler) de satan üreticiler arasında Leapmotor 12 bin 277 adet ve Li Auto ise 31 bin 165 adet ocak ayı satışı yaptı.