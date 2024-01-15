Ocak ayına özel Leapmotor T03 fırsatı: 500 bin lira faizsiz kredi!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 14:12

Güncelleme: 15.01.2024 - 14:12

Ulu Motor, yüzde 100 elektrikli Leapmotor T03 almak isteyenler için ocak ayı boyunca 12 ay vadeli ve faizsiz 500 bin liralık kredi imkânı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulu Motor'un bu ay sonuna kadar sürecek kampanyası kapsamında faizsiz 500 bin liralık kredi avantajının yanı sıra 150 bin liralık nakit alım indirimi de bulunuyor.

Tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunan Leapmotor T03, kompakt görünümü, kullanışlı teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve sürüş destek sistemiyle elektrikli araç modelleri arasında öne çıkıyor.

Yüzde 100 elektrikli T03, pratik olmasının yanı sıra şık iç ve dış tasarımıyla da kullanıcı beklentilerini karşılıyor. Multimedya sistemi, yokuş kalkış desteği, geri görüş kamerası, yapay zeka menzil hesaplama özelliği, ısıtmalı yan aynaları, panoramik cam tavanı, elektrikli bagaj kapağı özellikleriyle ön plana çıkan T03, konfor, ferahlık, teknoloji ve güvenliği bir arada sunuyor.

LEAPMOTOR T03 FİYATI

Leapmotor T03'ü nakit almak isteyenler 150 bin liralık indirim ile modeli 1 milyon 100 bin liraya alabiliyor. 1 yıl faizsiz 500 bin Türk Lirası kredi ile almak isteyenler ise araca 1 milyon 250 bin TL'ye sahip olabiliyor.