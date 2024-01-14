Hyundai, Tokyo'da NPX1 EV konseptini sergiledi

Yayınlanma: 14.01.2024 - 14:24

Güncelleme: 14.01.2024 - 14:24

Hyundai Motor Company, Tokyo Otomobil Fuarı 2024'te heyecan verici bir prototip olan NPX1 modelini sergiledi.

Hyundai açıklamasına göre, resmi modifiye parçalarıyla donatılmış konsept model, IONIQ 5 N baz alınarak hazırlandı. NPX1 adı verilen bu özel konsept, yüksek kaliteli performans eklentileriyle mevcut gücünü ve görselliğini zirveye çıkarıyor.

Markanın yüksek güçlü araçlar için hazırlan N departmanı, ilk kez 2019 yılında i30 N modeliyle işe başlamış ve sırasıyla Elantra N, Veloster N ve i20 N gibi içten yanmalı motorlu (ICE) araçlardan maksimum verim elde etmişti. Hyundai N departmanı şimdi de 0-100 km/s hızlanması 3,4 saniye olan IONIQ 5 N ile projelerine devam ediyor. IONIQ 5 N, 650 beygir güç ve 740 Nm tork üretirken tamamen elektrikli aracın menzili ise 385 kilometre olarak açıklandı.

Bu çalışmaların ilk meyvesi olan NPX1, 'vahşi' görüntüsünü yüksek performanslı elektrikli motoruyla birleştiriyor. Karbon ön ızgara, geniş hava girişli ön tampon, marşpiyeler, arka tampon difüzörü, bagaj spoyleri ve hafifletilmiş hibrit karbon jantlar otomobilin en dikkat çekici gövde parçaları olarak öne çıkıyor.

Ayrıca yüksek performanslı fren balataları ve daha alçak helezonlarla beraber maksimum yol tutuş ve güvenli duruş elde ediliyor. Konsept modelin iç mekanındaysa Alcantara kaplı yarış tipi koltuklar mevcut.

NPX1 konseptiyle sergilenen bu parçalar, 2024 yılında daha da geliştirilecek ve satışa çıkarılacak. Hyundai N departmanı, IONIQ 5 N'den başlayarak tüm N modelleri için 'N Performance Parts' ürünleri otomobilseverlerin beğenisine sunacak.