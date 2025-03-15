Opel Grandland Intelli-Lux HD LED farları ile ödül kazandı

Yayınlanma: 15.03.2025 - 15:47

Güncelleme: 15.03.2025 - 15:47

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aydınlatma teknolojisi ve sürücü destek sistemleri gibi alanlarda uzmanlardan oluşan DVN topluluğu, bu yılki DVN Ödülleri'nde altı kategoride birçok aydınlatma yeniliğini değerlendirdi.

Opel Grandland, güzergahı ve çevreyi hassas şekilde aydınlatarak sürüş deneyimini geliştiren Intelli-Lux HD LED farlarıyla ödüllendirildi. Münih'te düzenlenen törende ödülü Opel adına Stellantis Kompleks Aydınlatma Küresel Lideri Philipp Roeckl aldı.

Opel Grandland'in kamera destekli Intelli-Lux HD LED sistemi, mevcut trafik durumuna göre öndeki ve karşıdan gelen araçları algılayarak ışık huzmesini bu araçların dışına yönlendiriyor ve göz kamaşmasını önlüyor.

Standart Matrix Light teknolojilerine kıyasla daha hızlı ve hassas çalışan sistem, 'ışık tüneli' dışında kalan alanı daraltıp yolu daha etkili şekilde aydınlatıyor. Bilimsel araştırmalara göre, söz konusu farlar araç önündeki nesneleri klasik halojen farlara göre 80 kilometre hızda yaklaşık 30-40 metre daha erken tespit edebiliyor. Sistem, sürücülere olası engellere karşı yaklaşık iki saniyelik hızlı tepki süresi kazandırarak kazaların önlenmesine katkı sağlıyor.

KARADELİK ETKİSİNİ ÖNLÜYOR

Opel, Intelli-Lux HD LED farlarının şehir içi, kırsal, viraj ve kötü hava koşullarındaki aydınlatma işlevlerini geliştirdi. Işık konisi, 50 binden fazla bağımsız piksel kullanılarak dijital olarak ayarlanabiliyor ve dönüş açısına göre ek ışık modülü etkinleşerek yol kenarlarının daha iyi aydınlatılmasını sağlıyor. Ayrıca, kötü hava koşullarında farlar, karşıdan gelen araçlara yansıyan parlamayı azaltmak için ışık yoğunluğunu otomatik olarak ayarlıyor.

Işık konisinin dijital olarak ayarlanmasına ek olarak, dönüş açısına bağlı olarak aracın ilgili tarafında ek bir ışık modülü etkinleştiriliyor. Böylece, yol kenarı daha da iyi aydınlatılabiliyor ve viraj alırken 'karadelik' etkisini önlüyor.

Kötü hava koşullarında veya sis modunda Intelli-Lux HD, yağmurdan dolayı ıslanan sokakların yol açabileceği parlama etkisini hesaba katıyor ve karşıdan gelen araçlara karşı bu etkiyi azaltmak için ışık yoğunluğunu ayarlıyor.

Yüksek çözünürlüklü ışık teknolojisi sadece diğer sürücülerin değil aynı zamanda Grandland sürücüsünün de gözlerinin korunmasını sağlıyor. Yolda bulunan trafik işaretlerini tanıyan sistem, işaretlerin yansımasının sürücünün gözünü kamaştırmaması için LED'leri karartıyor. 'Turist modu' ise Intelli-Lux HD LED farın trafiğin soldan aktığı ülkelerde bile tam performansını ve tüm işlevlerini kullanabilmesini sağlıyor.

GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Roeckl, yeni Opel Grandland'ın göz kamaştırmayan Intelli-Lux HD LED far sistemi ile öncü bir aydınlatma çözümü geliştirdiklerini belirtti.

Roeckl, 'Farlarda ilk kez kullanılan 50.000'den fazla bağımsız piksel, her koşulda yüksek çözünürlüklü ve duruma uygun bir ışık dağılımı sağlıyor. Bu yenilik, sadece sürücünün konforunu arttırmakla kalmayıp, yolu kullanan diğer tüm kişilerin güvenliğini de sağlıyor. DVN topluluğunun bunu 2025 DVN Ödülü ile onurlandırmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.