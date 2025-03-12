O elektrikli model Porsche 911 Turbo S'i geride bıraktı

PORSCHE 911 TURBO S'İ GERİDE BIRAKTI

Porsche'nin direksiyonunda üç kez IMSA şampiyonu olan ve Daytona 24 Saat yarışını üç kez kazanan Felipe Nasr vardı. Formula 1'de de görev alan Brezilyalı pilot, pisti 1:42.1'de tamamlayarak Porsche Taycan Turbo S'ten neredeyse 8 saniye daha hızlı bir tur attı ve aynı pisti 1:43.087'de tamamlayan 911 Turbo S'e neredeyse bir saniye fark attı.