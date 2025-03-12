O elektrikli model Porsche 911 Turbo S'i geride bıraktı
Porsche Taycan Turbo GT, Interlagos F1 Pisti'nde 911 Turbo S'i geçmeyi başardı. 1,019 beygir gücündeki elektrikli sedan 1:42.1 ile tur rekoru kırdı.
Tamamen elektrikli Porsche Taycan GT Interlagos, toplam 1.019 hp güç üreten bir çift elektrik motorundan güç alıyor.
Porsche'nin pist odaklı elektrikli aracının (EV) (96 km/sa) (60 mph) hıza ulaşması 2 saniyeden daha kısa sürüyor.
Amiral gemisi Taycan Nurburgring ve Laguna Seca pistinde tur sürelerini belirliyor.
YENİ REKOR
Xiaomi SU7 Ultra kısa süre önce Şangay Uluslararası Pisti'nde Porsche Taycan Turbo GT'nin şimşeklerini üzerine çekse de, Porsche hâlâ amiral gemisi EV'nin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya göstermeye hevesli. Şubat ayı başlarında, Brezilya'nın Interlagos pistine mor bir Taycan Turbo GT getirdi ve Formula 1 pistinde yeni bir tur rekoru kırdı.
PORSCHE 911 TURBO S'İ GERİDE BIRAKTI
Porsche'nin direksiyonunda üç kez IMSA şampiyonu olan ve Daytona 24 Saat yarışını üç kez kazanan Felipe Nasr vardı. Formula 1'de de görev alan Brezilyalı pilot, pisti 1:42.1'de tamamlayarak Porsche Taycan Turbo S'ten neredeyse 8 saniye daha hızlı bir tur attı ve aynı pisti 1:43.087'de tamamlayan 911 Turbo S'e neredeyse bir saniye fark attı.
2 SANİYEDE 100 KM/SA
Taycan Turbo GT'nin teknik özellikleri göz önüne alındığında yeni bir rekor kırması pek de şaşırtıcı değil. Güç, kombine 1.019 beygirlik bir çift elektrik motorundan geliyor ve 2 saniyenin altında 60 mph (96 km/s) hıza ulaşabiliyor.
Interlagos'taki pistin kavisli ana düzlüğünde fırtına gibi esen Porsche, Nasr direksiyon başındayken 272 km/s (169 mph) hıza ulaştı. Pistin yüksek hızlı virajlarından bir roket gibi fırlıyan model, inanılması güç bir şekilde hızlanıyor. Elbette, pistte 1:08'den daha kısa sürede tur atabilen bir Formula 1 aracı kadar hızlı değil. Bununla birlikte, bir üretim otomobili için Taycan Turbo GT'nin süresi çok etkileyici.
'PERFORMANS MAKİNESİ'
Nasr sürüşün ardından “Otomobilin bu kadar çabuk hızlanması ve gücünü ortaya koyması inanılmaz” dedi ve “Taycan Turbo GT'nin direksiyonu yavaş virajlarda çok hassastı ve ağır frenlemelerde bile stabil kaldı. Denge, yol tutuş, gerçek bir performans makinesi” değerlendirmesinde bulundu.
WEISSACH PERFORMANS PAKETİ
Rekor turunu atan araç opsiyonel Weissach performans paketine sahipti ve Pirelli Trofeo RS lastiklerle donatılmıştı. Geçen yıl aynı otomobil WeatherTech Raceway Laguna Seca'yı sadece 1:27.87'de geçerek Kaliforniya pistinde tur atan en hızlı üretim otomobillerinden biri olmuştu.
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