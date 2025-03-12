Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

Ferrari'nin yeni elektrikli otomobili tam olarak ortaya çıkmaya yaklaşırken kamerala kamuflajlı bir şekilde yansıdı. Ferrari'nin ilk elektrikli aracında dört kapılı pratikliğin süper otomobil gücüyle birleşmesi bekleniyor.

Teoman Süalp
12 Mart 2025 Çarşamba, 17:51
Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

Ferrari ilk tamamen elektrikli otomobilini piyasaya sürmek üzere. Ekim ayında tanıtılmasından önce model test edelirken yakalandı.

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

PUROSANGUE'YE ALTERNATİF

Ferrari yeni eletrikli aracının (EV) hangi segmentte rekabet edeceğini söylemedi, ancak dört kapılı pratikliği ve boyutları göz önüne alındığında Purosangue'ye bir alternatif olarak sunulacağından şüpheleniliyor. Model aynı zamanda Ferrari'nin elektrikli otomobilinin tasarım açısından nasıl olacağına dair bazı ipuçları da veriyor.

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

AGRESİF BİR SEDAN

Farlar Roma'dan, stop lambaları ve bagaj kapağı Levante'den alınmış gibi görünüyor, ancak genişletilmiş ön kanatlar Ferrari'ye özel ve Purosangue'ninkinden daha aerodinamik bir profile sahip. Ön tampon açık ve agresif bir tarz sergiliyor; yan hava girişlerinin karbon-seramik disklere sahip olması beklenirken ön frenleri soğutmaya yardımcı olacağı varsayılıyor. Bu frenlerin üzerinde ise 24 inçlik devasa jantlar yer alıyor. 

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

Ferrari de geçen günlerde elektrikli otomobilin tanıtılacağına dair ilk teyidi verdi. Markanın 2024 sonuçları sunumunun ortasında CEO Benedetto Vigna “9 Ekim'de Sermaye Piyasaları Günü'nde geleceğimizle ilgili daha fazla bilgi vereceğiz” ifadelerini kullandı. 

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

DUYURU YAPILMIŞTI

Duyuru, 2024 yılında 1,56 milyar Euro'dan fazla kâr elde ettiğini açıklayan ve 2023 yılına göre yüzde 21'lik bir artış kaydeden İtalyan markası için kutlama yapıldığı sırada geldi. 

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

Vigna ayrıca 800V mimarisi ve kendi kendini şarj eden hibrit sistemiyle yeni Ferrari F80 hiper otomobilini firmanın ileriye dönük elektrikli planıyla ilişkilendirdi. Vigna şöyle konuştu: 

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

“Ferrari'yi her zaman karakterize eden ilerleme isteği, e-binanın açılışıyla altyapımızda; yeni süper otomobil Ferrari F80 ile en iyi şekilde vurgulanan ürünlerimizde ve bizi geleceğe hazırlamak için elektrokimyasal bilgimizi daha da güçlendirecek yeni E-Cells Laboratuvarı ile Ar-Ge'de yeniliğe yol açtı.” 

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

ÜÇ TÜR ÇEKİŞ GÜCÜ

Vigna daha sonra “Tarihimizde önemli bir an olacak. İlk kez üç tür çekiş gücüne sahip olacağız: İçten yanmalı motor, hibrir ve elektrikli” ifadelerini de kullandı.

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

Ferrari'nin inşa ettiği 'E-Cells Lab' üretim hattının bu yıl açılması bekleniyor. Şirket, elektrik motorlarını ve temel güç aktarım bileşenlerini kendi bünyesinde üretmeyi planlıyor, ancak bataryaların dış tedarikçilerden temin edilmesi bekleniyor. 

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

4 TEKERLEKTEN ÇEKİŞ

Yeni elektrikli aracın V12 motorlu Purosangue kardeşinden daha alçak olması muhtemel, zira fotoğraflar prototipin nispeten alçak bir ön cam tabanına sahip olduğunu gösteriyor. Herhangi bir Ferrari'den beklenen performansı sunabilmesi için, en azından çift motorlu bir güç aktarma sistemine sahip olması ve dört tekerlekten çekişli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

MOTOR SESİ

Ferrari'nin karakterini yansıtmak yeni modelin önemli bir parçası olacak, bu nedenle ürettiği gürültü açısından benimsediği yaklaşım kilit faktörlerden biri olacak. Tıpkı Porsche ve yakın zamanda Lotus'ta olduğu gibi Ferrari de içten yanmalı bir motorun sesini doğrudan taklit etmek yerine muhtemelen elektrik motorlarının doğal sesini artıracaktır. 

Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

Purosangue'de yapılan bazı teknik ilerlemeler de kullanılacak, akıllı tamamen aktif süspansiyon ve arka tekerlekten direksiyon kullanımı ile büyük EV'nin bir Ferrari'nin yapması gerektiği gibi sürülmesi sağlanacak.

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