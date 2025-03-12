Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!

4 TEKERLEKTEN ÇEKİŞ

Yeni elektrikli aracın V12 motorlu Purosangue kardeşinden daha alçak olması muhtemel, zira fotoğraflar prototipin nispeten alçak bir ön cam tabanına sahip olduğunu gösteriyor. Herhangi bir Ferrari'den beklenen performansı sunabilmesi için, en azından çift motorlu bir güç aktarma sistemine sahip olması ve dört tekerlekten çekişli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.