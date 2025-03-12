Ferrari'nin ilk elektrikli modeli yola çıktı!
Ferrari'nin yeni elektrikli otomobili tam olarak ortaya çıkmaya yaklaşırken kamerala kamuflajlı bir şekilde yansıdı. Ferrari'nin ilk elektrikli aracında dört kapılı pratikliğin süper otomobil gücüyle birleşmesi bekleniyor.
Ferrari ilk tamamen elektrikli otomobilini piyasaya sürmek üzere. Ekim ayında tanıtılmasından önce model test edelirken yakalandı.
PUROSANGUE'YE ALTERNATİF
Ferrari yeni eletrikli aracının (EV) hangi segmentte rekabet edeceğini söylemedi, ancak dört kapılı pratikliği ve boyutları göz önüne alındığında Purosangue'ye bir alternatif olarak sunulacağından şüpheleniliyor. Model aynı zamanda Ferrari'nin elektrikli otomobilinin tasarım açısından nasıl olacağına dair bazı ipuçları da veriyor.
AGRESİF BİR SEDAN
Farlar Roma'dan, stop lambaları ve bagaj kapağı Levante'den alınmış gibi görünüyor, ancak genişletilmiş ön kanatlar Ferrari'ye özel ve Purosangue'ninkinden daha aerodinamik bir profile sahip. Ön tampon açık ve agresif bir tarz sergiliyor; yan hava girişlerinin karbon-seramik disklere sahip olması beklenirken ön frenleri soğutmaya yardımcı olacağı varsayılıyor. Bu frenlerin üzerinde ise 24 inçlik devasa jantlar yer alıyor.
Ferrari de geçen günlerde elektrikli otomobilin tanıtılacağına dair ilk teyidi verdi. Markanın 2024 sonuçları sunumunun ortasında CEO Benedetto Vigna “9 Ekim'de Sermaye Piyasaları Günü'nde geleceğimizle ilgili daha fazla bilgi vereceğiz” ifadelerini kullandı.
DUYURU YAPILMIŞTI
Duyuru, 2024 yılında 1,56 milyar Euro'dan fazla kâr elde ettiğini açıklayan ve 2023 yılına göre yüzde 21'lik bir artış kaydeden İtalyan markası için kutlama yapıldığı sırada geldi.
Vigna ayrıca 800V mimarisi ve kendi kendini şarj eden hibrit sistemiyle yeni Ferrari F80 hiper otomobilini firmanın ileriye dönük elektrikli planıyla ilişkilendirdi. Vigna şöyle konuştu:
“Ferrari'yi her zaman karakterize eden ilerleme isteği, e-binanın açılışıyla altyapımızda; yeni süper otomobil Ferrari F80 ile en iyi şekilde vurgulanan ürünlerimizde ve bizi geleceğe hazırlamak için elektrokimyasal bilgimizi daha da güçlendirecek yeni E-Cells Laboratuvarı ile Ar-Ge'de yeniliğe yol açtı.”
ÜÇ TÜR ÇEKİŞ GÜCÜ
Vigna daha sonra “Tarihimizde önemli bir an olacak. İlk kez üç tür çekiş gücüne sahip olacağız: İçten yanmalı motor, hibrir ve elektrikli” ifadelerini de kullandı.
Ferrari'nin inşa ettiği 'E-Cells Lab' üretim hattının bu yıl açılması bekleniyor. Şirket, elektrik motorlarını ve temel güç aktarım bileşenlerini kendi bünyesinde üretmeyi planlıyor, ancak bataryaların dış tedarikçilerden temin edilmesi bekleniyor.
4 TEKERLEKTEN ÇEKİŞ
Yeni elektrikli aracın V12 motorlu Purosangue kardeşinden daha alçak olması muhtemel, zira fotoğraflar prototipin nispeten alçak bir ön cam tabanına sahip olduğunu gösteriyor. Herhangi bir Ferrari'den beklenen performansı sunabilmesi için, en azından çift motorlu bir güç aktarma sistemine sahip olması ve dört tekerlekten çekişli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MOTOR SESİ
Ferrari'nin karakterini yansıtmak yeni modelin önemli bir parçası olacak, bu nedenle ürettiği gürültü açısından benimsediği yaklaşım kilit faktörlerden biri olacak. Tıpkı Porsche ve yakın zamanda Lotus'ta olduğu gibi Ferrari de içten yanmalı bir motorun sesini doğrudan taklit etmek yerine muhtemelen elektrik motorlarının doğal sesini artıracaktır.
Purosangue'de yapılan bazı teknik ilerlemeler de kullanılacak, akıllı tamamen aktif süspansiyon ve arka tekerlekten direksiyon kullanımı ile büyük EV'nin bir Ferrari'nin yapması gerektiği gibi sürülmesi sağlanacak.
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