Opel modellerinde panoramik cam tavan seçeneği genişliyor

Alman otomobil üreticisi Opel, farklı segmentlerdeki modellerinde sunduğu panoramik cam tavan seçeneğiyle, araç içi konforu ve ferahlığı artırmaya devam ediyor. Başta SUV segmentindeki Grandland modeli olmak üzere Astra, Zafira Elektrik ve Combo Elektrik modelleri de bu özelliği opsiyonel olarak sunuyor. GENİŞLİK HİSSİ ARTIYOR Panoramik cam tavan, özellikle uzun yolculuklarda araç içindeki aydınlık ve genişlik hissini artırırken, yolculara dış manzaranın keyfini çıkarma imkânı sağlıyor. Opel’in geniş ürün gamında yer alan bu özellik, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden modellerde tercih edilebiliyor.



GENİŞ İÇ HACİM VE CAM TAVAN SUV segmentindeki Grandland modeli, elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinin yanı sıra geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. Panoramik cam tavan, Grandland'in ferah yapısını desteklerken, aracın beş kişilik geniş kabini ve 1.645 litreye kadar ulaşabilen bagaj hacmi uzun yolculukları daha konforlu hale getiriyor. Ayrıca, modelde standart olarak sunulan Intelli-Seat koltuklar, Intelli-Lux HD farlar ve Pixel Box gibi donanımlar da sürüş deneyimini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. İki parçalı cam yapı sayesinde arka koltuk yolcuları da tavanın sunduğu manzaranın keyfini çıkarabiliyor. Elektrikli güneşlik ise gerektiğinde ışığı azaltarak yolculara daha konforlu bir ortam sunuyor.

ASTRA, ZAFİRA VE COMBO'DA CAM TAVAN OPSİYONU Opel’in kompakt sınıftaki temsilcisi Astra’da da panoramik cam tavan seçeneği yer alıyor. Elektrikli olarak açılabilen cam tavan, hem sürücü hem de yolcular için araç içindeki aydınlığı artırarak daha ferah bir sürüş ortamı sağlıyor. Zafira Elektrik modeli ise farklı kullanım amaçlarına yönelik tasarımıyla öne çıkıyor. Geniş iç hacmi ve panoramik cam tavanla birleşen konfor özellikleri sayesinde, bu model hem aile aracı hem de yolcu taşımacılığı amacıyla kullanılabiliyor.



OPEL COMBO ELEKTRİK Ticari segmentte yer alan Combo Elektrik modeli ise 4,41 metrelik uzunluğu ve beş kişiye kadar oturma kapasitesi ile esnek bir kullanım sunuyor. Panoramik cam tavanla desteklenen aydınlık kabin yapısı, arka koltukların bağımsız katlanabilir oluşuyla birlikte farklı ihtiyaçlara uyum sağlayabiliyor. Camlı bagaj kapağı da arka bölüme erişimi kolaylaştıran bir diğer detay olarak öne çıkıyor.