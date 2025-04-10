Opel'den nisana özel kampanyalar
Opel, nisan ayına özel kampanyasında, binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel Corsa, Opel Astra ve yeni Mokka modelleri, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.
Opel gelecek dönemde tüm modellerinin elektrikli ve hibrit versiyonlarını, müşterilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Corsa, Mokka ve Astra'nın yüzde yüz 100 elektrikli versiyonlarında, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Corsa Elektrik 'GS'; Astra Elektrik ise 'Ultimate' ve GS donanım seviyelerinde müşterilerle buluşuyor.
TİCARİ MODELLERE ÖZEL TEKLİFLER
Opel'in Zafira, Combo, Combo Cargo, Vivaro Cargo (5,3 ile 5,8 metreküp hacmindeki versiyonlar), Vivaro City Van modelleri 300 bin lira için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vade, yüzde 2,79 faizli kredi imkanlarıyla satın alınabiliyor.
Combo Elektrik 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Movano ise 250 bin liraya 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi veya 600 bin liraya 12 ay, yüzde 2,99 faizli kredi olanaklarıyla müşterileri bekliyor.
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